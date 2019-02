L’Appui Capitale-Nationale pour les proches aidants d’aînés tient aujourd’hui, de 9 h 30 à 15 h 30, à l’Hôtel Plaza Québec, son 2e Salon des proches aidants d’aînés. Cette année, près de 40 organismes exposants seront présents afin d’informer les proches aidants d’aînés des différents services qui sont mis à leur disposition dans la Capitale-Nationale. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, s’adressera aux participants à 10 h. lappui.org.

Nouveau président

La Fondation Sourdine, dont la mission est de soutenir l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds, et seule école francophone à vocation purement oraliste en Amérique du Nord, m’annonce la nomination de Martin Cousineau, président et chef de la direction des cliniques Lobe, à titre de président. Monsieur Cousineau succède ainsi à Farouk Cheïkha, qui a assuré la présidence de la Fondation Sourdine de 2005 à 2018. Ce dernier continuera de soutenir la Fondation Sourdine à titre de membre gouverneur. La bourse d’études Josée et Farouk Cheïkha a d’ailleurs été créée pour souligner sa longue implication ainsi que celle de sa femme, première marraine de la fondation.

Nouvelle adresse

Réfrigération Everest, entreprise spécialisée en climatisation et chauffage résidentiel établie à Québec depuis 23 ans, déménage et s’agrandit. D’abord installée sur la rue de l’Aqueduc au début, puis au 553, boulevard Charest Ouest, l’entreprise est installée depuis peu au 647, rue Roussin, à Loretteville, et sera propriétaire de son immeuble. L’entreprise familiale est dirigée par Martin Gingras, président, et unique propriétaire. Sur la photo, de gauche à droite : Daniel Soucy, représentant des ventes et développement des affaires ; Didier Gaudron, directeur technique du service après-vente ; Gilles Gagné, directeur des ventes et Martin Gingras.

Souvenirs des pee-wee

L’attaquant et futur premier choix dans la LNH, Austin Matthews (à gauche), fait partie de la formation de Kharkov en 2010. Jordy Bellerive (North Shore, 16 points) et Nico Hischier (Zurich, 14 points) sont les deux attaquants les plus menaçants en 2012.

Une interminable attente

Jean-Bertin Gingras, directeur général du Collège O’Sullivan de Québec, est un « plus que mordu » de golf. Il a même aménagé, il y a quelques années, quelques trous de golf (normale 3) sur ses terres à Saint-Apollinaire. Après une très et trop longue attente de 45 ans, il a réalisé récemment en Floride son rêve : son tout premier trou d’un coup en carrière. L’événement (qui passera à l’histoire) s’est produit au trou numéro 5 du Colony West Country Club à Tamarac sur une distance de 170 verges. JB (pour les intimes) était en compagnie (photo) de son inséparable partenaire de jeu Pierre Cassivi, de parcsindustriels.ca (à l’extrême gauche), d’Égide Lemay et de Richard Laroche. Les célébrations entourant son exploit ont été entendues dans presque tout l’État de la Floride. Bravo JB.

Anniversaires

Marc Garneau (photo), premier astronaute canadien, ministre fédéral des Transports, 70 ans... Dr Marc Lacroix, propriétaire du Réseau des cliniques médicales Lacroix... Gilles Boudreau, enseignant professionnel club de golf Alpin à Sainte-Brigitte-de-Laval, 69 ans... Dakota Fanning, jeune actrice américaine, 25 ans... Marie-Josée Croze, comédienne québécoise, 49 ans... Mario Deslauriers, cavalier de sport équestre québécois, 53 ans... Peter Fonda, acteur et scénariste américain, 79 ans.

Disparus

Le 23 février 2008. Denis Lazure (photo), 82 ans, homme politique québécois... 2017. Horace Parlan, 86 ans, pianiste américain de jazz... 2016. Jacqueline « Jackie » Mattson, 87 ans, joueuse de baseball (receveur) avec les All-American Girls en 1950 et 1951... 2015. Jerry Lambert, 74 ans, jockey américain... 2015. Ramón Castro Ruz, 91 ans, frère aîné de Fidel et de Raúl Castro.