Selena Gomez a célébré le mariage de sa BFF dans la plus belle des robes

Selena Gomez a assisté au mariage de sa BFF Courtney Barry hier et la chanteuse était tout simplement élégante pour les noces de son amie.

Stories Instagram de @brookeligertwood

Même si elle n’a pas encore publié de photos ou de stories sur son compte Instagram personnel, les amies de la mariée s’en ont chargé et ont pris quelques clichés pour immortaliser la soirée.

Stories Instagram de @lucille_houston

Pour l’occasion, Selena a choisi d’y aller avec un look 100% glam : elle a opté pour un chignon lisse, de longues boucles d’oreilles délicates et une robe perlée noire des plus élégantes.

Pour la mise beauté, elle a choisi d’arborer un rouge à lèvres rouge avec un joli «cat eye».

Stories Instagram de @tmarie247