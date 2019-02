Thierry Vandal, résident américain

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

L’ex-grand patron d’Hydro vit dans une communauté fermée aux États-Unis

Photo Agence QMI, Patrick Georges

L’ancien dirigeant de la société d’État Hydro-Québec, Thierry Vandal, qui a été nommé à la tête du fonds d’investissement privé en énergie Axium en 2015, a fait son nid dans la région de New York et est même récemment devenu officiellement résident américain, selon des documents réglementaires. Selon nos recherches, M. Vandal a fait l’achat, en 2017, d’une maison pour 2,87 millions $ US dans l’État de New York. Le site Zillow établit la valeur actuelle de la propriété à 3,2 millions $ US. La propriété de M. Vandal est située dans une luxueuse « communauté fermée » (gated community en anglais). Offrant une vue sur l’océan Atlantique, elle a été conçue par un architecte de renom et offre « des vues panoramiques de pratiquement toutes les chambres », selon Zillow. Le fonds Axium, bien qu’établi à New York, a acquis plusieurs participations dans des parcs éoliens au Québec, au moment même où Hydro a été forcée par Québec d’acheter pour plus d’un milliard $ d’énergie éolienne inutile.

L’ancienne maison de Sylvan Adams à vendre pour 12 millions $

Photo tirée du site Centris

Une maison vient d’être mise en vente à Westmount pour la coquette somme de 12 millions $. « Domaine absolument spectaculaire au sommet du Haut Westmount. Ce magnifique manoir en pierre dispose d’un terrain privé magnifiquement paysagé de près d’un demi-acre avec piscine et 4 luxueux étages », décrit un courtier. La maison appartient à une compagnie à numéro dirigée notamment par l’avocat de Westmount Samuel Frishman. Le milliardaire de l’immobilier québécois Sylvan Adams (déménagé depuis en Israël) avait vendu la maison à cette compagnie pour 8 millions $ à la fin 2015.

Un administrateur de CGI achète pour 1 million $ d’actions

Mike Pedersen, administrateur chez CGI depuis 2017 et ex-dirigeant de la Banque TD aux États-Unis, a fait l’achat d’actions de l’entreprise sur le marché pour environ 1 million $. Il paie les actions achetées entre 88,02 $ et 88,14 $ chacune. Le titre de CGI a gagné 19 % depuis un an.

Une fortune de 30 M$ US pour Georges St-Pierre

Photo tirée du site Hotcars

Le champion d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre, qui a annoncé sa retraite cette semaine, a amassé pendant sa carrière une fortune estimée à 30 millions $ US par le site spécialisé Sportskeeda. Il posséderait notamment un VUS Range Rover de 50 000 $ US et une Lamborghini, selon le site.