TRS Yucatan: Paradis design pour adultes

Anciennement The Royal Suites by Palladium et le Grand Palladium Riviera, le TRS Yucatan, situé sur la Riviera Maya mexicaine, est arrivé sur le marché des tout inclus pour adultes en 2017, pour le plus grand plaisir des amateurs de vacances luxueuses et reposantes, le tout dans un décor bien pensé et design.

Photo courtoisie, TRS Yucatan

Le tout inclus, qui fait partie d’un gigantesque développement hôtelier appartenant au groupe Palladium, a ainsi fait l’objet d’intenses rénovations pendant plus de six mois, afin d’offrir un produit résolument plus luxueux, design et pensé pour les adultes.

Photo courtoisie, TRS Yucatan

Ainsi, le TRS Yucatan compte un total de 454 suites, réparties dans 12 bâtiments et 22 bungalows, complètement redécorées en 2017 avec un mobilier design et fonctionnel, au goût du jour.

La catégorie de chambre la moins dispendieuse et la plus commune, la suite Royal Junior, dispose d’une belle superficie de 646 pieds carrés ainsi que d’une terrasse ou d’un balcon meublé, avec bain hydromassant.

Photo Hortense Des Dorides

De plus, chaque suite mise sur un nouveau portail Wi-Fi, accessible via la télévision ou n’importe quel ordinateur ou téléphone, sur lequel il est possible de faire ses réservations pour les restaurants à la carte, appeler son majordome, commander une voiturette de golf pour aller à la plage ou encore de la nourriture à la chambre. De la technologie très pratique et très fonctionnelle.

Deux parties distinctes

La propriété est divisée en deux parties distinctes. La section la plus éloignée de la plage compte les parties communes telles que le lobby, plusieurs restaurants à la carte, trois bâtiments de suites avec une belle piscine tranquille et investie par quelques iguanes inoffensifs, ainsi que 22 bungalows le long d’un canal.

Photo Hortense Des Dorides

De l’autre côté du canal se trouve la deuxième partie du complexe, celle bordant la mer des Caraïbes. On y trouve neuf bâtiments de suites, deux magnifiques piscines, ainsi que le restaurant Helios, inspiré des restaurants-bars d’Ibiza, fameuse île des Baléares espagnoles où est né le groupe Palladium.

Indulgence infinie

Avec la marque TRS, Palladium n’offre pas une simple expérience tout inclus, mais plutôt un concept d’« infinite indulgence ». Une indulgence infinie donc, où le majordome répond aux moindres désirs de ses clients, que ce soit un oreiller en plume, une senteur d’aromathérapie ou de remplir le bain.

Cette indulgence se matérialise également grâce aux différents restaurants à la carte, la Bohème (français), Tentazione (italien), Gaucho (argentin) ou encore Helios (méditerranéen). Le buffet, Capricho, offre une cuisine délicate et raffinée, servie dans des petits ramequins ou des petites cuillères, pour le déjeuner, le dîner et le souper.

Photo courtoisie, TRS Yucatan

Enfin, comment ne pas parler du restaurant-cabaret Chic ? Trois fois par semaine, un feu roulant d’artistes, danseurs et chanteurs en tous genres offre un spectacle haut en couleur, tandis que les invités se délectent d’un repas cinq services. La soirée, fort réputée dans la région, coûte 100 $ par personne pour ceux qui ne séjournent pas au TRS Yucatan.

Photo Hortense Des Dorides

À noter que les vacanciers ont également l’opportunité d’aller essayer gratuitement les restaurants des trois Grand Palladium adjacents.

Seul bémol pour les amateurs de baignade en mer : le TRS Yucatan n’a pas sa propre plage, puisque la côte en face de la piscine principale est rocailleuse. Il faut ainsi marcher 15 minutes ou alors prendre une voiturette de golf qui, en 5 minutes, amène les clients vers une section exclusive de la plage des Grand Palladium, avec lits Bali et service aux lits.

► LE PLUS : Le design soigné, épuré, au goût du jour, de cet hôtel complètement rénové en 2017.

► LE MOINS : Le TRS Yucatan n’a pas d’accès direct à la plage. Il faut se rendre soit à pied, soit en voiturette de golf, à la section dédiée aux clients du TRS Yucatan de la plage des Grand Palladium.

À SAVOIR

Photo Hortense Des Dorides

Le TRS Yucatan est situé à 1 h 15 de route de l’aéroport international de Cancun, entre les villes de Playa del Carmen et de Tulum.

Il fait partie d’un développement hôtelier de Palladium qui comprend également les hôtels tout inclus Grand Palladium White Sand Resort & Spa, Grand Palladium Colonial Resort & Spa et Grand Palladium Kantenah Resort & Spa.

Cet hôtel cinq étoiles est dédié à une clientèle adulte, allant des couples en lune de miel, aux amoureux voulant se reposer, aux groupes d’amis.

Avec Transat, un forfait pour une personne, par semaine, en occupation double, au départ de Montréal, est offert à partir de 2199 $.

Air Transat offre des vols directs quotidiens vers Cancun jusqu’au 30 avril 2019 au départ de Montréal, cinq vols directs par semaine (lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche) jusqu’au 28 avril 2019 au départ de Québec et deux vols directs par semaine (mardi et samedi) au départ d’Ottawa jusqu’au 20 avril 2019. Enfin, les habitants de Rouyn-Noranda peuvent rallier Cancun, via Montréal, grâce à un vol par semaine du 7 janvier au 23 avril 2019.

Escapade romantique pour jeunes mariés

Photo Hortense Des Dorides

Parmi les 454 suites du complexe, les 22 suites Royal Mayan plairont particulièrement aux amoureux en lune de miel ou qui recherchent un cocon particulièrement douillet. Localisée le long d’un canal, chacune de ces suites est située dans une petite villa indépendante, aux hauts plafonds. La suite compte une belle chambre avec un lit king, une grande salle de bain, une douche extérieure et une terrasse donnant sur le canal. De plus, les couples peuvent utiliser leur canot privatif pour aller se promener sur le canal et sur le plan d’eau. Romantique à souhait.

On y trouve

Photo Hortense Des Dorides