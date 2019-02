Transition difficile pour Tatar

TORONTO | « Je me doutais que quelque chose se tramait. L’équipe allait rater les séries éliminatoires pour la deuxième fois de suite après y avoir participé pendant 25 ans. C’est une chose à laquelle personne n’était habitué, là-bas. »

À quelques heures de l’heure limite des transactions, Tomas Tatar peut probablement dormir sur ses deux oreilles. Avec les services qu’il offre au Canadien, il serait surprenant de le voir changer d’adresse d’ici lundi, 17 h.

Pour le Slovaque, cette date butoir des transactions risque d’être plus tranquille que la dernière.

Il ne restait qu’environ deux heures à la période des échanges lorsque l’annonce a été faite.

Tatar passait des Red Wings, avec qui il s’apprêtait à compléter sa sixième saison, aux Golden Knights, en retour de trois choix au repêchage : 1er tour en 2018, 2e tour en 2019 et 3e tour en 2021.

« J’étais assis à la maison et je regardais la télé quand Ken (Holland, le directeur général des Red WIngs) m’a téléphoné », a raconté Tatar, à quelques heures d’affronter les Leafs.

« Quand j’y repense, c’était une bonne expérience. Avec les Golden Knights, on s’est rendu jusqu’en finale de la coupe Stanley. On est passé si près du but », a-t-il ajouté.

Au mauvais moment

Avec le recul, on ne garde souvent que le positif des passages un peu plus sombres. À Vegas, après avoir disputé les 20 derniers matchs de la saison, il a visité la passerelle plus souvent qu’à son tour pendant le tournoi printanier.

Dans le parcours de 20 rencontres des Knights, il n’a pris part qu’à huit d’entre elles.

« C’était nouveau pour moi. C’était la première fois de ma vie que j’étais échangé, alors j’avoue que la transition fut un peu lente, a-t-il admis. Je ne dirais pas nécessairement que je n’étais pas à ma place. Toutefois, je suis arrivé à un moment où tout le monde jouait bien. L’équipe avait un bon erre d’aller. »

Manifestement, la transition s’est mieux faite chez le Canadien. Avec 21 matchs à disputer, il connaît la meilleure campagne de sa carrière depuis sa deuxième saison complète à Detroit. Il avait récolté 56 points. Il en compte présentement 45.

L’influence de Babcock

Vendredi, Mike Babcock, pour qui Tatar jouait à l’époque, a eu de bons mots pour son ancien attaquant.

L’athlète de 28 ans a reconnu que ses quelques saisons sous Babcock avaient été bénéfiques pour sa carrière.

« Il a été dur avec moi au départ, mais il a bien fait. Quand on est jeune, on pense qu’on est arrivé. Il m’a poussé, il m’a amené à me dépasser et a fait de moi un joueur régulier de la LNH », a indiqué Tatar.

Et, pour l’instant du moins, c’est le Canadien qui en profite.