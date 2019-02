Une maternelle pour la réussite des enfants

Conscient de la pénurie des enseignants et du manque d’espace dans les écoles, le ministre Roberge compte sur les commissions scolaires désireuses de les implanter.

Mais plusieurs intervenants, dont des commissions scolaires, s’y opposent. Il en va de même des Centres de la petite enfance (CPE), qui y voient une menace à leur déploiement et une perte potentielle de clientèle et de revenus.

Les pertes d’emploi appréhendées par les garderies privées et le milieu familial seraient par contre compensées par les nouveaux emplois créés dans le réseau scolaire avec la maternelle 4 ans.

Pour mémoire, la création des CPE, en 1997, s’est faite dans la controverse. Les trois premières années de leur mise en œuvre ont été chaotiques : pénurie d’espaces et d’éducatrices, listes d’attentes interminables et budgets insuffisants.

Il fallait trouver des terrains pour construire les bâtisses, former et recruter les ressources en techniques d’éducation à l’enfance. Mais le Québec a tout de même relevé le défi en mettant sur pied un réseau de service de garde de qualité.

C’est aussi un coup de pouce pour les parents à faible et moyen revenu. Et ils sont plus nombreux qu’on ne le pense. 75 % des contribuables québécois qui avaient fait une déclaration d’impôt, en 2013, avaient un revenu de moins de 50 000 $.