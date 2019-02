9 personnes admirables nommées Oscar et une autre qui est franchement terrible

C’est ce dimanche qu’aura lieu la 91e cérémonie des Oscars.

En hommage à ce beau prénom trop rarement utilisé pour des nouveaux-nés, le Sac de Chips a pensé vous offrir son appréciation personnelle des 10 plus célèbres Oscar que la Terre ait porté.

Étrangement, l'Oscar qui a donné son nom à la statuette récompensant l’excellence dans le domaine du cinéma américain, lui, n’est pas connu.

Selon l’hypothèse la plus populaire, une ancienne membre de l’Académie, Margaret Herrick, trouvait qu’il ressemblait à son oncle ayant pour prénom Oscar, et finalement, le surnom a collé aux trophées.

Hé ben! Quelle histoire!

Voici donc 9 excellents Oscars

Oscar Bellemare

Agence QMI

Personnage incarné dans les années 1970 par Jean-Louis Millette dans la populaire comédie télévisée Symphorien, Oscar Bellemare est un croque-mort qui fait battre le coeur d’une croqueuse d’hommes, Berthe Lespérance (jouée par Janine Sutto).

Oscar de la Hoya

Courtoisie

Après avoir raflé la médaille d'or aux Jeux olympiques de Barcelone, le Golden Boy est devenu le premier boxeur de l'histoire à avoir été champion du monde dans six catégories de poids différentes reconnues par les 4 principales fédérations internationales (WBA, WBC, IBF & WBO).

Oscar Wilde

Courtoisie

Homme de lettres irlandais, il a d’abord connu le succès avant d’être condamné à deux ans de travaux forcés pour «grave immoralité» lorsque son homosexualité fut révélée. Il est mort dans la pauvreté, à Paris, à l'âge de 46 ans.

Oscar Peterson

Courtoisie

Pianiste d’exception né à Montréal en 1925, Oscar Peterson a joué et enregistré avec les plus grands noms du jazz. Il a remporté 7 Grammy Awards, en plus d’être nommé Compagnon de l’Ordre du Canada et Chevalier de l’Ordre national du Québec.

Oscar Mayer

AFP

Homme allemand ayant immigré aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, il a mis sur pied un commerce alimentaire proposant des spécialités de son pays d’origine. Aujourd’hui, ce nom est synonyme de saucisse Hot-dog et de baloney.

Les balais Oskar

Populaires depuis la diffusion d’une légendaire publicité télévisée dans les années 1980, les balais Oskar n’ont pas d’égal lorsque s’agit de décrotter un coin inaccessible ou un dessous de comptoir. De nos jours, il s’en fabrique même pour déneiger les autos.

Oscar The Grouch

COURTOISIE CFTM-TV / LES ARCHIVES / LE JOURNAL DE MONTREAL

Personnage de la mythique émission pour enfants Sesame Street, Oscar The Grouch est celui qui n’est pas très beau et qui habite dans une poubelle. Il est un passionné des ordures et est présent depuis les touts-débuts de l’émission en 1969.

Oscar de la Renta

Agence QMI

De La Renta est devenu en 1993 le premier designer de mode américain à concevoir des modèles pour une maison de couture française. Il n’a jamais renié ses origines dominicaines et a été décoré de l'Ordre al Mérito de Juan Pablo Duarte, et de l'Ordre de Cristòbal Colòn.

Oscar Klefbom

AFP

Hockeyeur suédois évoluant au poste de défenseur, Klefbom joue pour les Oilers d’Edmonton depuis la saison 2013-14. En théorie, il n’est pas vilain, mais le fait qu’il joue pour une équipe médiocre depuis tant d’années doit affecter sa confiance. Des rumeurs d’échange l’envoient souvent avec le Canadien.

Et maintenant, voici enfin le Oscar pas fin:

Oscar Pistorius

Agence QMI

Monsieur Pistorius est entré dans l’histoire pour deux raisons différentes.

Tout d’abord, il a été un athlète d’exception qui, malgré l’amputation de ses deux jambes sous le genou, a excellé dans plusieurs disciplines de l’athlétisme, raflant plusieurs titres au passage.

Puis, on le connaît aussi pour le triste meurtre de sa compagne de vie, la mannequin Reeva Steenkamp, pour lequel il a été reconnu coupable le 6 juillet 2016. Il purge actuellement une sentence d’emprisonnement de 13 ans et 5 mois.