Bergevin suivra son plan

Bergevin a déjà fait un peu de magasinage au cours des derniers jours sans toutefois frapper un circuit. Il a ajouté de la profondeur à son équipe avec les acquisitions du centre Nate Thompson, de l’ailier Dale Weise et du défenseur Christian Folin. Il a donné des grenailles pour modifier l’image de son quatrième trio et obtenir un défenseur droitier robuste, pouvant servir de roue de secours.

Les Sénateurs d’Ottawa ont dicté le prix à payer pour attirer de gros noms au cours des derniers jours. Et avec encore une multitude d’équipes dans la course pour une place en séries, surtout dans l’Ouest, les Sens ont profité de la rareté des équipes vendeuses pour exiger de petites fortunes.

Malgré l’incertitude avec l’ailier Artemi Panarin et le gardien Sergeï Bobrovsky, Kekalainen a échangé en l’espace de quelques heures son choix de premier tour en 2019, son choix de deuxième tour en 2020 et 2021 et les espoirs Vitaly Abramov et Jonathan Davidsson pour ouvrir les portes de son vestiaire à Matt Duchene et Ryan Dzingel, deux joueurs de location.