Bowen Byram veut être le meilleur

Le défenseur gaucher est actuellement considéré par plusieurs comme le meilleur défenseur disponible en vue du prochain repêchage de la LNH. Les Suédois Philip Broberg, Victor Soderstrom et Tobias Bjornfot, l’Américain Cam York dont aussi partie des arrières bien cotés. Mais sans dire qu’il fait consensus, Byram est assurément le défenseur qui obtient le plus de votes pour être le premier de sa position sélectionné.

« J’aime beaucoup regarder Morgan Rielly des Maple Leafs de Toronto et j’aime dire que mon style s’apparente au sien. J’essaie de le regarder le plus possible afin de prendre des trucs dans son jeu que je peux appliquer au mien. Je suis un défenseur offensif et, un peu comme lui, c’est la façon avec laquelle je contribue à une équipe. »