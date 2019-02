Dans nos archives: un jugement marquant rendu à Québec

Il y a 20 ans, le 25 février 1999, une femme de Québec était acquittée en appel du meurtre de son mari.

Le tribunal avait alors retenu l’argument de la défense qui alléguait que Micheline Vaillancourt souffrait, après 30 ans de mariage, du syndrome de la femme battue. « J’ai tellement pleuré dans cette maison-là. Aujourd’hui, je peux me permettre de sourire », avait-elle déclaré après avoir appris son acquittement.

« Depuis cinq ou six mois, il me répétait constamment qu’il allait me tuer si je le quittais. Que peu importe le temps que ça prendrait, qu’il allait me retrouver et me faire éclater la tête. Je vivais dans un climat de terreur constante », avait-elle également confié au Journal il y a 20 ans.

Photo d'archives, Daniel Mallard

Dans un jugement divisé, la Cour d’appel du Québec avait acquitté la femme de 54 ans qui avait abattu son mari d’une décharge de calibre 12 durant son sommeil. « Vous m’avez rappelé l’énorme soulagement que j’avais ressenti en apprenant l’acquittement de cette dame. Ce fut une belle victoire dans tous les sens du mot », se souvient son avocate Me Susan Corriveau.

Le drame s’était produit le 22 septembre 1995 dans une résidence de Vanier. Dans cette affaire très médiatisée, la défense soutenait qu’elle avait agi par légitime défense parce qu’elle était convaincue que son mari la tuerait et qu’elle ne voyait pas d’autre moyen de s’en sortir.

Verdict rappel

Le 25 septembre 1996, après seulement sept heures de délibérations, un jury composé de 10 femmes et de deux hommes l’avait d’abord trouvée coupable de meurtre non prémédité.

Dans une fin de procès dramatique, son fils avait été expulsé de la salle. « Vous n’avez pas de cœur », avait-il lancé aux 12 jurés, alors que sa sœur fondait en larmes.

Parmi les deux juges sur trois qui ont renversé le verdict, on note le nom de Jacques Delisle. Ironie du sort, un jury a déclaré Delisle coupable du meurtre prémédité de sa conjointe, Nicole Rainville, le 14 juin 2012.

Après la mise en accusation de l’ex-juge Delisle en juin 2010, Micheline Vaillancourt avait brièvement commenté. « Cet homme-là n’est certainement pas méchant. Ce n’est pas seulement un juge, c’est un être humain. Il a compris ma détresse et, maintenant, c’est lui qui est en détresse. »

Micheline Vaillancourt, 77 ans, a décliné notre demande d’entrevue.

– Texte et recherche : Jean-François Racine et Stéphane Doré