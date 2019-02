Dur coup pour les Penguins

Les Penguins de Pittsburgh sont au plus fort de la course aux séries, mais les blessures aux défenseurs Kristopher Letang et Brian Dumoulin risquent de nuire à leurs efforts.

La troupe de Mike Sullivan a perdu les services des deux membres de son premier duo de défenseurs pendant la même séquence, en première période d’un revers de 4 à 3 contre les Flyers, dimanche. La rencontre, disputée au Lincoln Financial Field à Philadelphie, faisait partie de la Série des stades de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Dumoulin a d’abord subi une commotion cérébrale après avoir été mis en échec par Wayne Simmonds. Letang a ensuite été victime d’une blessure au haut du corps dans la mêlée qui a suivi le coup de Simmonds.

Gros défi

Les Penguins ont donc dû compléter le match avec seulement quatre arrières.

«C’est difficile quand tu perds ta première paire de défenseurs. C’est un gros défi, a expliqué l’entraîneur-chef des Penguins au site de la LNH. Toutefois, nous avons de bons joueurs. Ils auront l’occasion de se faire valoir. Espérons que nous ne devrons pas nous passer d’eux [Letang et Dumoulin] pour une trop longue période. En attendant, nous allons utiliser des gars capables de nous aider à gagner des matchs.»

«Les gars qui sont venus jouer avec nous à différents moments cette saison ont fait un bon travail, a quant à lui indiqué le capitaine Sidney Crosby au site triblive.com. On ne peut pas leur demander de jouer les mêmes minutes [que Letang et Dumoulin], mais nous pouvons nous entraider. Nous devrons peut-être faire face à cette situation. Aucune autre équipe ne se sentira mal pour nous. Nous devons trouver une façon de surmonter ces difficultés.»

Course serrée

Les Penguins comptent le même nombre de points (72) que les Hurricanes de la Caroline, qui occupent la dernière place d’équipe repêchée dans l’Association de l’Est. Ils ont toutefois une victoire en temps réglementaire ou en prolongation de moins que les «Canes».

Le Canadien de Montréal est pour sa part la première équipe repêchée avec 73 points.

Les Penguins ont participé aux éliminatoires au cours des 12 dernières saisons.