Il dit adieu au Ritalin grâce au sport

Grâce au vélo, au karaté et à l’escalade, le jeune Cédric Gauthier a abandonné les psychostimulants reliés à son déficit d’attention, passant même de cancre à premier de classe.

Le diagnostic est tombé l’an dernier, après un début d’année scolaire « très difficile » : trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, comme son papa.

« L’enseignante de Cédric me disait qu’il n’était pas capable de se concentrer, qu’il était tout mêlé, qu’il avait de la difficulté à s’organiser », raconte son père, Marc Gauthier, de Chicoutimi.

Un médecin lui prescrit alors des psychostimulants, qui « donnent des résultats ».

Mais son père, qui a une maîtrise en sciences de la santé, est à la recherche d’alternatives, convaincu que le sport aiderait grandement son garçon âgé de 10 ans. Ses recherches sur le sujet le convainquent de poursuivre dans cette voie.

« Je me suis rendu compte que les jeunes comme Cédric ont vraiment besoin de bouger, c’est un besoin physiologique. Au fond, c’est l’école qui n’est pas vraiment adaptée à eux. Tu ne peux pas asseoir un p’tit gars comme lui sur une chaise à longueur de journée, ça ne marche pas », dit-il.

Marc Gauthier entreprend alors des démarches pour inscrire son garçon dans un programme de sports-études, mais Cédric est refusé dans deux écoles à cause de ses problèmes de comportement et de ses faibles résultats scolaires. « Ça m’a ben gros choqué, parce que je sentais qu’il en avait vraiment trop besoin », lance son père.

Une heure de sport chaque jour

M. Gauthier décide alors de faire faire lui-même du sport à son fils, le soir après l’école. En début d’année, ils ont fait beaucoup de vélo, en plus des cours de karaté deux soirs par semaine. Avec l’arrivée de l’hiver, ils ont commencé à faire de l’escalade dans un centre de Chicoutimi.

« Cédric fait au moins une heure d’activité physique intense par jour, en plus de ce qu’il fait à l’école », affirme M. Gauthier.

Le principal intéressé en redemande. « On dirait que j’ai plus de facilité à me concentrer, ça m’aide beaucoup à rester plus calme à l’école », affirme Cédric.

En parallèle, son père a aussi limité le temps que passe son fils sur les écrans, allant même jusqu’à faire disparaître complètement sa console de jeux. Le jeune garçon a donc plus de temps à la maison pour jouer du piano, pratiquer son violoncelle et faire du dessin.

Résultats scolaires en hausse

Tous ces changements ont eu « un effet incroyable » sur ce jeune garçon, affirme son père. Ses résultats scolaires ont commencé à grimper en flèche, à un point tel que son père a totalement arrêté la médication.

« Autrefois le cancre de sa classe, il est maintenant un premier de classe et a un comportement pratiquement irréprochable », lance fièrement M. Gauthier.

► Fin janvier, une cinquantaine de pédiatres ont dénoncé les surdiagnostics et la surmédicamentation des jeunes Québécois en lien avec le TDAH, dans une lettre ouverte qui a fait grand bruit. Ils sont revenus à la charge en proposant des pistes de solutions, comme l’augmentation de l’activité physique et la diminution des jeux vidéo.

La console de jeux vidéo disparaît sans heurts

Constatant que les jeux vidéo avaient des effets néfastes sur son garçon, Marc Gauthier a réussi à faire disparaître sa console sans trop de heurts.

L’an dernier, Cédric pouvait passer jusqu’à deux heures par jour à jouer à des jeux vidéo sur sa console, qu’il avait reçue en cadeau. « Quand il jouait vraiment beaucoup, ça ne lui tentait plus ensuite d’aller à ses cours de karaté, il jouait moins de musique, il était moins motivé par tout le reste », raconte son père.

Lorsque son fils jouait trop, le père confisquait la console de jeu : « Sur le coup, il me faisait des babounes qui n’en finissaient plus. Mais le lendemain, on allait faire du vélo, on cuisinait ensemble et on jouait de la musique. Après, je lui faisais réaliser qu’on avait eu une belle journée, qui n’aurait pas été la même s’il avait joué aux jeux vidéo. »

« Une drogue dure »

Alors que cette idée faisait tranquillement son chemin, la situation a commencé à se corser cet automne lorsque Cédric a commencé à jouer au jeu en ligne Fortnite. « Ce jeu-là, c’est vraiment une drogue dure, ça n’a aucun sens, lance M. Gauthier. Je n’étais pas capable de le décoller de là. »

À un point tel que lorsque le père redonnait la console de jeu à son garçon après l’avoir confisquée, il devait lui enlever à nouveau moins de 24 heures plus tard. « Je la lui enlevais parce qu’il avait commencé à me mentir. Il s’arrangeait pour que je ne sache pas qu’il jouait plus longtemps que ce que je permettais ».

Cédric a fini par profiter d’un moment où il était seul avec un ami à la maison pour jouer avec sa console alors qu’elle était déjà confisquée. Son père s’en est rendu compte et lui a annoncé que sa console de jeu allait disparaître : « Au lieu d’être choqué, il m’a dit : “papa, tu fais bien”. Lui-même voyait à quel point c’était addictif. »

Cédric le confirme. « Au début, quand il me l’a enlevée, j’ai trouvé ça plate. Mais après, c’est comme si je n’en avais jamais eu », raconte-t-il.

Depuis ce temps, Cédric « s’est mis à progresser à une vitesse hallucinante » au violoncelle et au piano, tout en suivant un troisième cours de karaté, raconte son père : « C’est incroyable tout ce qu’il fait et comment on a du fun ensemble. Ç’a été une victoire, à tous les niveaux. »