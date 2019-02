Kingsbury: encore dans une classe à part

4. Date limite des transactions : du bruit pour rien

Matt Duchene

Ça fait plusieurs années que je ne regarde plus les émissions spéciales sur la date limite des transactions dans la LNH. C’est rendu d’un ennui mortel. Regarder des heures de suranalyse à propos des échanges impliquant des joueurs de soutien pour la grande majorité, ça ne me branche pas du tout. De toute façon, les bonnes équipes n’attendent plus à la dernière minute pour améliorer leurs effectifs. On l’a constaté vendredi avec l’échange de Matt Duchene à Columbus.