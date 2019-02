La cigarette est en train de tuer l’harmonie familiale

Notre fils de 18 ans, toujours aux études, vit encore à la maison. C’est notre petit dernier. Les deux autres ont déjà quitté le nid familial. Mon mari a toujours été très strict sur sa volonté que personne ne fume dans la maison, vu qu’il a déjà fumé et qu’il fait de l’emphysème, supposément à cause de ça. Nos plus vieux ont toujours respecté la volonté de leur père et n’ont jamais fumé.

Mais notre petit dernier, plus rebelle, défie son père dès qu’il le peut. Il s’est donc mis à fumer dans sa chambre depuis quelques mois. Son père s’en est rendu compte et ç’a fait des flammèches entre les deux. Mon fils prétend qu’il peut faire ce qu’il veut dans SA chambre, alors que son père lui réplique que SA maison lui appartient et qu’il a le droit d’y imposer ses règles.

Prise entre les deux, je ne sais plus quoi inventer pour calmer le jeu. Je ne veux pas que mon fils soit obligé de partir, à défaut d’aller fumer sur le trottoir, comme le lui a intimé mon mari.

Mère prise entre deux feux

Désolée, mais votre mari a raison. Votre seule avenue est d’imposer à ce fils rebelle la même règle qu’à tout le monde dans la maison. S’il refuse, c’est à lui de prendre ses responsabilités en conséquence.