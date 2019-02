La programmation de ce party nostalgique des années 90 te donnera envie de faire un roadtrip à Toronto cet été

Si tu es nostalgique des soirées de danse des années 90, qui mettaient en vedette des hits les plus festifs les uns que les autres, ce party en banlieue de Toronto devrait t’intéresser!

Les groupes Aqua, The Vengaboys, S Club, Prozzak et Right Said Fred sont attendus pour une soirée de danse qui s’annonce fort nostalgique.

Les spectateurs pourront donc réentendre des chansons qui ont marqué la jeunesse de bien des gens, notamment Barbie Girl de Aqua, We Like to Party, de The Vengaboys, I’m Too Sexy de Right Said Fred et, bien sûr, la pièce S Club Party. Ça promet!

L’événement intitulé «Wayback Dance Party» se déroulera le 22 juin prochain dans un parc de la ville de Vaughan, située à une quarantaine de kilomètres au nord de Toronto. Une excellente façon de débuter l’été!

Les billets sont en vente ici.