«La Voix»: la force de la passion

MONTRÉAL – La passion de la musique est souvent au centre de la vie des candidats qui se présentent aux auditions à l’aveugle de «La Voix». Lors de la troisième ronde, dimanche soir, Vincent Chouinard s’est démarqué par son charme naturel, son aisance au piano et son talent vocal.

Vincent Chouinard n’est pas un inconnu des téléspectateurs. Il y a 10 ans, il a participé à l’émission «La cour des grands», animée par Gregory Charles, à TVA. «Ça m’a aidé à prendre conscience de ma voix, ce qui est le plus difficile quand on est jeune, a-t-il expliqué en entrevue. Cette expérience m’a aussi motivé pour la suite.»

S’il a longtemps étudié en musique après cette première expérience, il n’est plus certain de vouloir consacrer toute sa vie à la musique. «Je me pose beaucoup de questions dans la vie, au point que ça peut parfois être difficile à gérer. J’essaie de planifier mes affaires le mieux possible à l’avance afin de ne rien regretter plus tard. À court ou moyen terme, j’ai vraiment l’ambition d’avoir une carrière musicale. Je veux pouvoir en faire le plus possible.»

Mais il étudie aussi actuellement dans un tout autre domaine, en physique pure, qui pourrait lui assurer une porte de sortie. «C’est un champ d’études qui me passionne, et dans lequel j’ai toujours eu de la facilité. J’aime comprendre les concepts de la vie. La musique m’a aussi amené à me questionner d’une autre façon.»

Il avoue qu’il ne se voit pas comme chanteur pour le restant de sa vie. «Plus tard, vers 35-40 ans, je me vois davantage comme professeur de physique au cégep.»

Aussi auteur et compositeur

Dans les dernières années, Vincent Chouinard a participé à de nombreux concours avec un but bien précis. «C’était principalement en tant qu’auteur-compositeur-interprète. Je me suis toujours vu comme un artiste ayant des choses à apporter autant musicalement que vocalement. Je trouve que la notion d’interprétation, quand tu as toi-même composé et arrangé la chanson, apporte quelque chose de plus profond. Ça m’a motivé à travailler davantage sur mon style d’écriture, à aller plus loin dans la composition, à soigner mes poèmes et à m’organiser beaucoup plus. Ces concours m’ont poussé vers un travail plus pointu.»

Avant même de voir que les quatre chaises s’étaient retournées sur son interprétation de «New York State of Mind», il avait décidé de poursuivre l’aventure avec Alex Nevsky. «D’abord, c’est un auteur-compositeur-interprète. Ses chansons me touchent beaucoup. Ça fait longtemps que j’écoute sa musique. Il est jeune, pianiste, et son énergie me rejoint beaucoup.»

Vincent Chouinard souhaite vivre une belle expérience durant son passage à l’émission. «Mon idéal serait ensuite de pouvoir commencer mon projet solo, de lancer un premier EP et de profiter de cette tribune pour montrer aux Québécois que j’existe et que j’ai quelque chose à leur apporter.»

Dave Bourgeois: retour en force

Dave Bourgeois était de l’aventure de la première saison de «Star Académie», qui a couronné Wilfred Lebouthillier. Mais le milieu de la musique est impitoyable. «Les premières années après Star Académie, mon but était de vivre de la musique, c’était assez difficile, car la musique n’est pas un métier très stable», a avoué le chanteur.

Quelques années plus tard, il a ouvert un salon de tatouage, à Repentigny. «J’avais mis cette passion de côté pour me consacrer à mon entreprise. Maintenant que ça roule et que ça va bien, l’ennui de la musique m’a pris. Je trouvais que le timing était bon pour faire La Voix.» Dave Bourgeois a choisi de se présenter aux auditions à l’aveugle avec un nouveau look et surtout, un nouveau style musical. «J’aimais déjà le country rock à l’époque de Star Académie, mais je ne l’avais pas montré. Cette fois-ci, je voulais y aller à fond. À l’époque, le country américain était moins populaire, je ne l’assumais peut-être pas aussi bien.»

Le chanteur et tatoueur a eu raison, car les chaises de Marc Dupré et d’Éric Lapointe se sont retournées pour lui. «J’ai choisi Marc parce que j’aime beaucoup sa musique et ce qu’il est dans la vie. On est deux opposés vocalement, mais ça peut faire un beau match.»

Stéphane Gagnon: nouveau départ

Après plus de 13 ans à chanter et faire de la musique à travers le monde, Stéphane Gagnon a eu envie de se ressourcer. «Dans les dernières années, j’ai fait le tour des États-Unis avec un band, j’ai voyagé beaucoup. À un moment donné, je me suis rendu compte que c’était bien d’être bohème, mais j’ai aussi une famille, que je ne voyais pas souvent. J’avais besoin de changement et de me retrouver. J’ai pris une année sabbatique et je suis retourné au Saguenay. Au bout de quelques mois, j’étais finalement prêt à passer à autre chose.»

S’il a longtemps chanté des reprises, Stéphane Gagnon est désormais prêt à présenter ses propres textes. «L’idée est de montrer ce que je suis capable de faire par moi-même. J’ai longtemps fait des choses pour les autres, j’ai toujours fait des chansons des autres. Devoir imiter certains artistes, c’est mélangeant pour un artiste.»

En venant à «La Voix», il espère surtout réaliser un de ses rêves. «Je veux qu’Éric m’écrive une chanson. C’est un gars vrai et sincère. Je pense qu’on pourrait faire quelque chose de vraiment cool ensemble. Je pense qu’il va m’amener vers un côté plus rock, mais je vais toujours garder ma petite lumière joyeuse.»

Marianne Mathieu: lâcher prise

Après deux tentatives sans succès aux auditions de «La Voix», Marianne Mathieu s’est présentée, cette année, sans attentes. «Je ne me suis pas préparée, j’en ai même fait moins que d’habitude. J’ai choisi une chanson que je connaissais très bien, je n’avais aucun stress. C’était comme enfiler un vieux pyjama dans lequel je suis confortable. J’ai juste chanté, j’y suis allé au plus naturel possible. Je ne me suis donné aucun défi.»

La simplicité semble avoir été payante pour la chanteuse, qui est aussi choriste de Dan Bigras. «Jusqu’à l’année dernière, j’ai été seulement choriste. Mais j’ai le projet d’avoir une maison pour personnes âgées plus tard. Depuis l’an dernier, je me suis dit qu’il fallait que j’aille faire mes heures dans le milieu de la santé. Je suis là-dedans depuis environ un an.»

La chanteuse a décidé de garder son attitude détachée pour le reste de l’aventure. «Je n’ai aucune attente pour le reste de l’émission. Je prends une étape à la fois. Cet état d’esprit m’a bien servi pour l’audition à l’aveugle. Je ne pense pas à la suite, je ne sais pas ce qui va arriver. Je fais ce qui me vient naturellement au fur et à mesure que ça arrive. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi j’ai choisi Lara plutôt qu’un autre coach. Je me laisse porter par les événements.»

Les ajouts aux équipes

Équipe Lara Fabian:

- Frédérique Germain, 22 ans, Montréal

- Dahila, 17 ans, Chicoutimi

- Marianne Mathieu, 37 ans, Repentigny

Équipe Marc Dupré:

- Dave Bourgeois, 42 ans, Mascouche

- Marc-André Dionne, 29 ans, Sorel-Tracy

Équipe Éric Lapointe:

- Stéphane Gagnon, 28 ans, Laterrière

- Allyson Daviau, 18 ans, Lanoraie

Équipe Alex Nevsky:

- Vincent Chouinard, 22 ans, Québec

- Andréanne Sabourin-Côté, 24 ans, Montréal

- Joel Brassard, 20 ans, Saguenay

- Gabriel Cyr, 22 ans, Ottawa