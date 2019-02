Le Canadien Brady Leman médaillé en Russie

Le Canadien Brady Leman a remporté la médaille de bronze de la Coupe du monde de ski cross de Sunny Valley, dimanche en Russie.

«Ce fut évidemment une journée difficile. J’ai dû me battre à chaque manche pour passer à la ronde suivante, a souligné Leman, qui a terminé deuxième dans chaque course menant à la finale, dans un communiqué. C’était une ronde finale difficile et je suis vraiment heureux de terminer troisième car les skieurs étaient très rapides.»

Il a été devancé par le Français Bastien Midol et le Suisse Alex Fiva.

Médaillé d’argent des Championnats du monde de ski cross en 2019, Leman compte maintenant trois podiums cette saison sur le circuit de la Coupe du monde.

Le Montréalais Chris Del Bosco a pour sa part fini huitième pour égaler son meilleur résultat de la saison. Le Torontois Kevin Drury s’est hissé au sixième rang.

Chez les dames, la Québécoise Brittany Phelan, médaillée de bronze la semaine dernière en Allemagne, s’est contentée de la neuvième place. Les Canadiennes India Sherret, Marielle Thompson, Kelsey Serwa et Abby McEwen ont respectivement terminé quatrième, septième, 10e et 16e.

L’épreuve a été remportée par la Suisse Fanny Smith, suivie de sa compatriote Sanna Luedi. La Française Alizée Baron a complété le podium.