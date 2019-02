Le rose et les nouveaux codes masculins

La frénésie de la 91e cérémonie des Oscars a débuté alors que l’acteur et animateur du volet tapis rouge Billy Porter a déambulé dans une création hybride smoking-robe de Christian Siriano. « J’ai toujours voulu porter une robe de bal, mais je ne savais pas quand... J’ai voulu jouer le masculin et le féminin. Je ne suis pas une drag-queen, je suis un homme qui porte une robe », a-t-il expliqué sur Vogue.com. Puis en début de soirée, alors qu’ils présentaient le prix du Meilleur documentaire, Helen Mirren et Jason Momoa ont souligné qu’il était temps que les hommes portent aussi le rose. Survol des plus belles robes, dont plusieurs se déclinaient sur fond de nuances rosées.

« Ma robe est ornée de plus de 4 millions de tubes de verre. Elle pèse 42 livres. Elle a été conçue spécialement pour moi par Wes Gordon chez Carolina Herrera », déclarait Glenn Close sur le tapis rouge.

« Karl Lagerfeld a imaginé ce smoking de velours, puisé de sa dernière collection Fendi, pour Jason. C’est un honneur pour nous de lui rendre hommage », a partagé Lisa Bonet, au bras de Jason Momoa. Remarquez le scrunchie coordonné à son poignet droit.