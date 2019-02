Les Capitals gagnent un match de fous

Bien qu’ils aient échappé deux avances de deux buts, les Capitals ont eu le dernier mot face aux Rangers de New York, dimanche, à Washington. Evgeny Kuznetsov a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 6 à 5 aux siens.

Dans une rencontre intense et robuste au cours de laquelle les arbitres ont décerné 40 minutes de pénalité, les Rangers n’ont jamais abandonné. Un doublé de Brady Skjei, puis des filets de Jimmy Vesey et Vladislav Namestnikov, ont contribué à effacer des retards et à forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Les Rangers devaient pourtant se débrouiller sans Kevin Hayes et Adam McQuaid, laissés de côté pour éviter les blessures à quelques heures de la date limite des transactions. Ils avaient par ailleurs envoyé Mats Zuccarello aux Stars de Dallas, samedi.

Premier test réussi pour Jensen

Disputant un premier match avec les Capitals, Nick Jensen a obtenu 14 min 16 s de temps de jeu, conservant un différentiel de +1. Les champions en titre de la coupe Stanley ont fait son acquisition des Sabres de Buffalo vendredi avant de lui offrir une prolongation de contrat de quatre ans.

Nicklas Backstrom, deux fois, Nic Dowd, Tom Wilson et Michal Kempny ont été les autres buteurs des Capitals. Pheonix Copley a réalisé 26 arrêts pour signer une 14e victoire en carrière, toutes récoltées cette saison.

Le capitaine des favoris locaux, Alexander Ovechkin, a été blanchi de la feuille de pointage. Il avait touché la cible à ses cinq matchs précédents. Malgré tout, les Capitals se sont approchés à deux points des Islanders de New York et du premier rang de la section Métropolitaine. Leurs rivaux ont toutefois deux matchs en main.