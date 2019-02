[PHOTOS] Neige, verglas, pluie et poudrerie à Québec

Après quelques douces journées qui avaient de quoi titiller les amoureux du printemps, Dame Nature contre-attaque : neige abondante, pluie et verglas suscitent les appels à la prudence et à la vigilance devant cette autre tempête hivernale.

Jusqu’à 40 centimètres de neige sont attendus dans l’Est-du-Québec, près de 35 centimètres à Québec et une quinzaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entres autres. Si les quantités notables de neige varient de région en région, la poudrerie fait figure de dénominateur commun. Déjà, en début d’après-midi alors que la tempête débutait, la route 373 était fermée entre Dolbeau et Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, en raison des piètres conditions routières.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Si les quantités notables de neige varient de région en région, la poudrerie fait figure de dénominateur commun.

Prudence

Deux accidents significatifs sont survenus en mi-journée sur l’autoroute 20, qui a déjà été le théâtre de quelques carambolages depuis le début de l’hiver.

Une camionnette a plongé dans le terre-plein à la hauteur de Val-Alain en direction de Québec. Presqu’au même moment, en direction inverse à Issoudun, un véhicule a fait des tonneaux pour une raison inconnue. Deux autres voitures étaient immobilisées non loin en lien avec l’incident. Dans les deux cas, une ambulance était en direction. L’état de santé des personnes impliquées est inconnue.

La Sûreté du Québec ne rapporte toutefois « pas de collisions multiples » jusqu’à maintenant.

Le ministère des Transports appelle les automobilistes à « une grande prudence » et à adapter leur conduite devant pareilles conditions. Il propose d’ailleurs de repousser tout déplacement non-essentiel.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Plusieurs routes à travers le territoire québécois sont fermées complètement ou partiellement en raison des piètres conditions météorologiques.

Dans la région de Québec, la circulation est interdite aux camions lourds dans les deux directions de la route 138 entre Beaupré et Baie-Sainte-Catherine. En Chaudière-Appalaches, la route 216 est complètement fermée dans les deux directions entre Saint-Philémon et Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. Au Lac-Saint-Jean, la route 373 est fermée entre Dolbeau et Saint-Félicien.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Attention aux toits

Les précipitations constantes de neige ont causé des maux de tête à plusieurs propriétaires, qui ont pris d’assaut les entreprises de déneigement dernièrement afin de dégager leur toit le plus rapidement possible.

L’Association des Techniciens en Prévention Incendie du Québec (ATPIQ) appelle d’ailleurs les propriétaires à la vigilance, alors que le poids de la neige sur les toitures augmentera forcément en raison du cocktail météo anticipé.

« S’il y a un bruit sourd, des portes qui ouvrent mal, un cisaillement soudain, une craque dans un coin de porte ou de fenêtre qui n’était pas là hier, il ne faut pas prendre de temps et il faut évacuer le bâtiment », prévient le relationniste Charles Gauthier.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Une fois la tempête passée, M. Gauthier conseille de s’attaquer aux toitures promptement. « Mais il ne faut pas s’improviser » déneigeur de toit, dit-il, rappelant l’importance de s’attacher convenablement au toit, d’être suffisamment en forme et d’être muni des bons outils pour procéder.