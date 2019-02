Photos souvenirs: Danièle Lorain

Parmi les grandes

Photo d'archives

Juin 1974, Danièle Lorain en entrevue. Âgée de 18 ans, elle décrochait l’un de ses premiers rôles au théâtre dans la quatrième version de la pièce phare de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs. Elle jouera Ginette Ménard, l’amie de Linda, fille de Germaine Lauzon, qui vient de gagner un million de timbres-prime, entourée des meilleures comédiennes telles Monique Mercure et Rita Lafontaine.

La chanteuse

Photo d'archives

Au mois de janvier 1988, alors que Danièle Lorain présentait son spectacle Vertiges. En plus de faire de la traduction, de l’adaptation et de la conception, elle est aussi auteure-compositrice et interprète, ayant une formation en musique et chant. Artiste multidisciplinaire, elle a présenté plusieurs spectacles en carrière, participé à des collectifs et composé de nombreuses chansons.

La scène dans le sang

Photo d'archives

Sur scène en 1988, il y a 30 ans, la chanteuse Danièle Lorain, différente de celle que l’on reconnaît aujourd’hui pour son travail de comédienne, notamment dans la série Les Invisibles à TVA. Jeune adulte, elle avait obtenu une maîtrise en science politique, mais était retournée au show-business ayant la scène dans le sang, comme sa mère Denise Filiatrault et son père, l’acteur Jacques Lorain, avant elle.

Vovonne

Photo d'archives

Il y a vingt ans, à l’automne 1998, en entrevue pour parler de son rôle dans le film C’t’à ton tour, Laura Cadieux, tiré du roman de Michel Tremblay et réalisé par Denise Filiatrault. Danièle devenait Vovonne aux côtés de Ginette Reno (Laura), Sonia Vachon et Pierrette Robitaille. Elle reprendra ce rôle dans Laura Cadieux... la suite et dans la série télé Le Petit Monde de Laura Cadieux. En carrière, la comédienne a joué plus de 60 rôles au théâtre et à la télévision.

Fille et sœur de...

Photo d'archives

En entrevue en 1999, alors que les sœurs Danièle et Sophie Lorain expliquaient les avantages et inconvénients d’être les filles de Denise Filiatrault, parlant de jugements, de comparaisons ainsi que de la pression d’être à la hauteur. Danièle devait aussi composer avec le fait d’être la sœur de... Sophie, déjà très populaire grâce notamment aux séries Urgence et Omerta. Il était aussi question de leur grande complicité et solidarité.

► On retrouve Danièle Lorain tous les lundis 21 h à TVA dans la série Les Invisibles (photo) dans la peau d’Arlette Meilleur, agente d’artiste et âme de l’agence AMG. Elle est notamment entourée de Karine Gonthier-Hyndman, Benoît Mauffette et Bruno Marcil, et de leurs stars invitées qui jouent leur propre rôle avec dérision. Réalisé par Alexis Durand Brault. Une adaptation québécoise de la série française Dix pour cent.

► Danièle Lorain a écrit la biographie Quand t’es née pour un p’tit pain en collaboration avec sa célèbre mère Denise Filiatrault, sur l’incroyable carrière de cette dernière.

► Depuis l’an 2000, Danièle Lorain est la porte-parole de La Maison Marguerite qui vient en aide aux femmes démunies.