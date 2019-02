Sainte-hypocrisie

Sortira jeudi Sodoma, le livre-choc du journaliste français homosexuel et catholique athée Frédéric Martel. Après quatre années d’enquête, Martel révèle que les hauts échelons du Vatican sont « paquetés » d’homosexuels pratiquants, certains aux mœurs dissolues ou « dans le placard et animés par une haine de soi projetée dans une homophobie obsessionnelle ».

Avoir toléré des crimes pédophiles au sein du clergé constitue un bien plus grand scandale que des cardinaux qui fréquentent des drag queens, ou qui se font tailler sur mesure des surplis dignes du défilé de mode ecclésiastique du film Fellini Roma et qui portent des anneaux sertis de saphirs gros comme des pitons de beurriers.

Que ces bedonnantes Excellences préfèrent des vêtements qui les amincissent pour mieux draguer et s’envoyer en l’air sous les nus de Michel-Ange – l’œuvre Le Jugement dernier de la chapelle Sixtine a longtemps été considérée comme homoérotique – me trouble peu comparé au dégoût et à la colère que m’inspirent les abus sexuels sur des enfants et sur des femmes, des religieuses au service des prêtres, par des hommes qui disent représenter Dieu.e sur terre.