Triathlon d’hiver: une quatrième victoire consécutive pour Maxime Leboeuf

Qui arrêtera Maxime Leboeuf à la Coupe du monde ITU de Triathlon d’hiver? Pour la quatrième année de suite, dimanche, le résident de Gatineau a été trop fort pour la concurrence à la compétition tenue sur les plaines d’Abraham dans le cadre du Pentathlon des neiges.

Mais après quatre victoires aussi décisives les unes que les autres, c’est à se demander s’il existe quelqu’un capable d’exceller autant que lui dans les trois disciplines de ce triathlon hivernal : la course à pied, le patin et le ski de fond. Leboeuf lui-même a peut-être sa petite idée.

«Alex Harvey va prendre sa retraite, alors s’il y en a un au Québec qui peut me battre, c’est lui! Je ne sais pas s’il va continuer à s’entrainer. Je m’entraine fort chaque année, je suis toujours un peu au sommet, mais il y a des jeunes, dont Francis [Izquiderdo-Bernier, 4e], je pense que ça ne prendra pas de temps qu’il va venir à pouvoir me battre», a lancé cet employé de la Banque du Canada, à Ottawa, et ex-membre de l’équipe canadienne de biathlon.

Une adaptation sans les raquettes

Vainqueur en 1 h 08 min 48 sec après avoir fait fi de bourrasques de neige alors qu’il était sur ses skis, Leboeuf n’a pas trop peiné du changement de règlement de l’Union internationale de triathlon (ITU) qui a retiré la course en raquette au profit de la course à pied traditionnelle.

«J’adore la raquette, alors c’est un peu une déception pour moi, mais je comprends pourquoi ils changent la formule pour le rendre plus accessible mondialement. C’était moins pire que je pensais, mais je pense que tous les athlètes ont été pris un peu au dépourvu. Seulement moi et Christopher [Busset, 3e] avions des souliers d’athlétisme avec de bons crampons», a mentionné le triathlète qui aura 32 ans la semaine prochaine.

Le médaillé de bronze partageait la même vision que le gagnant. Le Slovaque Peter Mlynar a pris le deuxième rang.

«Aujourd’hui, ça callait pas mal, alors la course à pied était moyenne un peu. Ça roulait moins que je pensais. L’avantage d’enlever la raquette est que ça rend la compétition plus internationale. Tant mieux pour nous, ça gagne en popularité. Puis, on est toujours content de faire un podium», a indiqué Busset.

Une Suédoise répète

Chez les femmes, la Suédoise Lovisa Modig a elle aussi conservé son titre au terme d’une chaude lutte en s’imposant en 1 h 20 min 18 sec. À quelques heures du départ, elle se demandait encore avec quel équipement elle allait participer à l’épreuve!

«Nous n’avons pas eu l’un de nos bagages et je ne savais pas si j’allais pouvoir utiliser mes propres bottes et tout le reste. Mon amie suédoise et moi l’avons reçu ce matin [dimanche]! C’était bien plaisant, on va se revoir. Cela dit, sans raquettes, c’était difficile parce qu’on se sentait couler dans la neige.

La Finlandaise Maija Oravamäki et Sarah Bergeron-Larouche, de Québec, l’ont accompagnée sur le podium. Ex-championne de course en raquettes, Larouche vivait l’expérience pour une première fois.

«C’est au-delà de ce que je pensais. Il y avait beaucoup de noms étrangers, alors je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Juste d’avoir du plaisir aujourd’hui, c’était le but. La course, c’est ce que j’ai trouvé le plus dur parce qu’on avait aucune propulsion avec la neige molle», a raconté cette chiropraticienne.