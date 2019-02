Troquer la course pour jouer dans l’eau

La course a toutes les raisons de se faire aimer. Elle est encore plus belle lorsqu’elle est accompagnée des sports qui peuvent la compléter. Tout comme le ski de fond, que je vous présentais dans une chronique précédente, la natation est agréablement bien vue à côté de la course.

Discipline olympique depuis 1896 pour les hommes et 1912 pour les femmes, la natation peut être à la fois une activité physique et un loisir.

Apprendre à nager à un enfant, c’est lui assurer une certaine sécurité par rapport aux plans d’eau, tout en lui permettant de travailler une habileté motrice fondamentale.

Pour un adulte, nager est souvent s’offrir le privilège d’évoluer dans un milieu où le poids du corps prend une autre importance.

Personnellement, j’adore nager. Je suis ce qu’on pourrait appeler une « coureuse-nageuse »... et je vous explique pourquoi !

Bon pour la santé

La natation est une activité physique très accessible comme peu le sont. Quel que soit l’âge ou la condition physique, il est possible de la pratiquer.

Les premières visites aquatiques sont proposées quelques semaines après la naissance et peuvent se poursuivre aussi longtemps que le corps le permet.

En plus de solliciter l’ensemble du système musculosquelettique, la natation, pratiquée de façon régulière, est excellente pour la santé cardiorespiratoire.

Comme toutes les activités physiques « essoufflantes », elle a une influence positive sur plusieurs maladies métaboliques, dont l’hypertension et le diabète de type 2, tout en favorisant la santé cardiovasculaire.

Pour un coureur blessé (ou toute autre personne blessée), l’eau permet souvent de favoriser la continuation du mouvement, en aquajogging par exemple, pour non seulement se rappeler la biomécanique d’un sport, mais également pour stimuler la circulation sanguine permettant une guérison plus rapide.

Sans égard de la gravité

La gravité fait beaucoup moins sentir sa présence à la natation qu’à la course.

Le fait de bouger dans un milieu d’inertie allège l’impact sur les articulations, ce qui n’est pas le cas à la course.

C’est entre autres pour cette raison qu’aller à la piscine est fortement recommandé aux gens atteints de problèmes osseux et articulaires, tels que l’arthrose, l’arthrite, les maux de dos et plusieurs autres blessures.

La sensation de diminution du poids corporel dans l’eau permet de bouger plus facilement et réduit, parfois l’instant de la baignade, les douleurs. Quel bonheur de pouvoir continuer à bouger et à se sentir mieux... même limité physiquement !

Presque tous les muscles

La natation sollicite pratiquement tous les muscles du corps. Dépendamment du style de nage choisi, les masses musculaires des membres supérieurs, inférieurs et du tronc succèdent leurs implications à des degrés différents pour créer une synergie permettant d’avancer.

Il est intéressant de constater que nager permet l’implication des muscles de la chaîne postérieure du corps, alors qu’à la course, la chaîne antérieure a une plus grande place.

Quel beau complément ! Ainsi, dans une perspective de bonne posture globale, combiner course et nage est une bonne idée.