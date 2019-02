Une immersion totale dans la Gaspésie

La 17e Traversée de la Gaspésie (TDLG) a été officiellement lancée dimanche à la réserve faunique de Matane. Beau temps, mauvais temps, les 250 participants, dont plusieurs du reste du Canada et de l’Europe, plongeront au cœur des plus beaux paysages hivernaux en skis ou en raquettes jusqu’à samedi prochain, où ils vivront une immersion totale.

« On annonce 60 cm de neige à Matane, il va falloir qu’on s’organise pour les faire jouer dehors », rigolait au bout du fil la présidente et fondatrice des Traversées, Claudine Roy, dimanche après-midi.

Les skieurs parcourront en moyenne 25 km par jour, alors que les raquetteurs effectueront des randonnées quotidiennes d’environ 15 km. Ils passeront notamment à travers les Chic-Chocs pour se rendre jusqu’à Gaspé. Si les engagés sont un peu dans le néant avant que le bateau ne se mette en marche, aux dires de la fondatrice, ils ne mettent pas de temps avant d’intégrer cette parenthèse à leur routine quotidienne. Et ils en ressortent grandis.

« C’est une grande expérience humaine. Tu passes de grands moments seuls et je leur ai encore dit samedi soir qu’il n’y a personne de banal et qu’il faut prendre le temps de se découvrir. Ils s’aperçoivent [au bout de la semaine] qu’ils ont changé un petit brin », a expliqué Mme Roy, pas peu fière d’avoir rallié des personnalités publiques au projet.

Le footballeur Laurent Duvernay-Tardif rejoindra le groupe en milieu de semaine, tout en poursuivant sa tournée dans les écoles du coin par le biais de sa fondation qui vise à promouvoir l’activité physique tout en valorisant la réussite scolaire. Il traversera d’ailleurs la baie de Gaspé en compagnie d’une centaine de jeunes, vendredi. La commentatrice politique Caroline St-Hilaire et l’ancien ministre Maka Kotto ont aussi accepté le défi pour chacune des étapes.

« Au lieu d’amener mon mari [M. Kotto] sur le bord de la mer chaude, je l’ai amené sur le bord de la mer glacée ! Ça prend juste un petit coup de pied de la part de quelqu’un comme Claudine pour se motiver. Les paysages sont tellement extraordinaires que tu te rends pas compte que tu as fait 10 km. »

« De déconnecter, ça fait du bien, et même si on est au Québec et qu’on parle la même langue, j’ai l’impression d’être complètement ailleurs. Le premier matin, en voyant la mer gelée, je pensais vraiment que j’étais sur une autre planète », a confié Mme St-Hilaire au terme de sa première journée.