CHAMPAGNE, Nicole



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 février 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Nicole Champagne, fille de feu Rolland Champagne et de feu Irène Allard.de 18 h à 20 h.Elle laisse dans le deuil son fils Steeve Masson (Edith Landry), ses petits-enfants : Keven, Steven et Leya; ses arrière-petits-enfants : Thomas, Jeanne et Edouard; sa sœur Huguette (feu Raymond Després), son frère Normand (Diane Groleau) ainsi que ses neveux et nièces et ses nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-683-8666, site Internet www.cancer.ca