350 000$ d’Ottawa pour l’homéopathie

Naguère jadis, nous n’avions aucune difficulté à croire en Dieu, à la Vierge, au diable, aux miracles et aux saintes reliques qui protégeaient du danger, incluant le péché mortel, clé de l’enfer.

Les reliques, amulettes pour catholiques pieux, m’ont toujours intriguée. J’ai porté au primaire un scapulaire en tissu brun autour du cou, qui, nous assurait-on, contenait la plus précieuse relique : un morceau de la Vraie Croix de Jésus.

Calvin, cofondateur du protestantisme, condamnait le commerce de trop nombreuses reliques par l’Église : « Toutes les parcelles vénérées de la Vraie Croix représentent une grande forêt avec laquelle on aurait pu chauffer Rome pendant un an. »

Science et religion

J’ai cessé de croire en 5e année. J’avais demandé à l’aumônier pourquoi l’Encyclopédie Grolier disait que la Terre avait mis des millions d’années à devenir habitable et que l’Univers avait été créé par le big bang, pas par Dieu en sept jours.

« Vous écoutez trop les adultes (maman disait le contraire). Votre âme est en danger de mort ! » Il venait de démolir ma foi innocente.

Est-ce pour compenser la perte de la foi que certains adoptent des croyances pseudo-scientifiques au 21e siècle ?

Plusieurs croient au lien entre vaccins et autisme, « révélé » par l’ex-chirurgien et gastroentérologue anglais, Andrew Wakefield, qui a publié cette « nouvelle » aussi frauduleuse que dangereuse dans la revue médicale The Lancet en 1998, après avoir abusé médicalement d’enfants vulnérables, sans compter les conflits d’intérêts financiers liés à ses « recherches ».

Sa théorie a été discréditée en 2010. The Lancet a retiré le texte de ses archives et Wakefield a perdu le droit de pratiquer la médecine à vie.

Exilé au Texas, cet ultraconservateur qui assistait au bal inaugural de Trump, va se présenter aux primaires républicaines de l’État en mars.

Menace planétaire

La semaine dernière, une famille française dont les enfants étaient non vaccinés a voyagé au Costa Rica. Le petit garçon était porteur du virus de la rougeole. L’infection s’est déclarée là-bas et s’est répandue. La rougeole est vicieusement contagieuse.

Cette maladie infantile grave avait disparu du Costa Rica, mais la voilà de retour. Le garçon a aussi infecté des camarades de classe en France et des voyageurs dans l’avion de Paris.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, refuser de vacciner constitue un des dix plus grands dangers pour l’humanité en 2019.

Les cas de rougeole ont augmenté de 30 % entre 2016 et 2017. En 2017, 110 000 personnes, surtout des bambins, en sont mortes dans le monde.

Faire homéopatate

Le danger de ne pas vacciner est absolu, mais d’autres croyances pseudo-médicales moins mortelles me font aussi grimper au plafond.

Il y a deux jours, la CBC a révélé que le fédéral avait accordé 350 000 $ en aide internationale à l’organisme québécois Terre sans frontières pour promouvoir, pratiquer et enseigner l’homéopathie au Honduras.

L’homéopathie, inventée en 1796, dont l’efficacité repose sur la « mémoire de l’eau » en l’absence d’ingrédients actifs, n’a pas d’appuis scientifiques. Elle sert — pour vrai ! — dans le traitement de maladies imaginaires à cause de l’absence d’effet. Ça et un verre d’eau, même combat.

L’American Medical Association décrit l’homéopathie comme du charlatanisme.

Affaires mondiales Canada l’ignore sans doute.