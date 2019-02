À vos vélos

Le 34e Salon Info-Vélo se tiendra du 1er au 3 mars au Terminal de croisières du Vieux-Port de Québec. Vous pourrez donc planifier votre prochaine saison de vélo.

2 millions de traitements

PCN, cliniques de physiothérapie et de médecine du sport, qui fête ses 30 ans en 2019, a procédé, le 6 février dernier, à son 2 millionième traitement en physiothérapie de son histoire. C’est en 1989 que deux passionnés de physiothérapie qui travaillaient au PEPS de l’Université Laval (Gilles Courchesne et Richard Normand) unissaient leurs expertises pour démarrer la toute première clinique de physiothérapie et de médecine du sport à Québec (Clinique St-Louis). 30 ans plus tard, PCN compte maintenant 13 cliniques multidisciplinaires regroupant plus de 150 professionnels de la santé répartis aux quatre coins de la ville de Québec, et maintenant à Shawinigan. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Philippe Boivin, copropriétaire, Gilles Courchesne, copropriétaire et cofondateur, Manon Pelletier, patiente pour le 2 000 000e traitement, Cathie Plante, physiothérapeute et Richard Normand, copropriétaire et cofondateur.

Quilles-o-ton

Jean-François Simard, député provincial de Montmorency, a accepté la présidence d’honneur du 28e Quilles-o-ton annuel des Chevaliers de Colomb Conseil 8098, de Lisieux, qui se tiendra le samedi 30 mars, de 13 h à 16 h, au Salon de quilles Univers des Promenades Beauport. Les profits de l’activité seront versés pour une 5e année consécutive à la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux. Plus de 160 joueurs (petites et grosses quilles) sont attendus au tournoi doté de 1500 $ en prix de participation. Inscriptions : Michel Bédard, agent de développement à la Fondation, 418 802-4728. Sur la photo, Bernard Gauthier, grand chevalier, Jocelyn Nadeau, président de la Fondation, Jean-François Simard, président d’honneur, l’abbé Réjean Lessard, recteur du sanctuaire, directeur général de la Fondation, et Robert Paquet, membre du comité organisateur.

Formule intime

L’humoriste Réal Béland (photo) sera en spectacle à l’Auditorium du Cégep Lévis-Lauzon, le jeudi 21 mars, dès 19 h 30, dans le contexte de la campagne de financement du comité de l’aménagement de la cour de l’École Notre-Dame de Lévis, lancée par les parents en printemps 2018, et qui s’échelonnera sur quatre ans. L’École Notre-Dame de Lévis accueille 265 élèves du préscolaire à la 6e année ainsi que deux classes d’adaptation scolaire. Les profits de la soirée, une idée de Marc Pelletier, président de Vitrerie Global, s’ajouteront à une allocation du ministère de l’Éducation ainsi qu’à une contribution de la Commission scolaire des Navigateurs. Billets en vente sur lepointdevente.com.

Anniversaires

Eugénie « Genie » Bouchard (photo) joueuse de tennis québécoise, 25 ans... Dave Lévesque, golfeur professionnel natif de Price en Gaspésie, 45 ans... Eva Avila, chanteuse québécoise et gagnante de Canadian Idol en 2006, 32 ans... Cathy Gauthier, humoriste québécoise, 42 ans... Sean Astin, acteur américain, 47 ans... Carl Marotte, acteur et comédien québécois (Lance et compte) 60 ans... Herbert Léonard, chanteur français, 74 ans... Pierre Calvé, chansonnier québécois, 80 ans.

Disparus

Le 25 février 2014. Angèle Arsenault (photo), 70 ans, chanteuse originaire de l’Île-du-Prince-Édouard... 2017. Bill Paxton, 61 ans, acteur et réalisateur américain... 2016. Tony Burton, 78 ans, ancien boxeur et acteur américain (Duke) dans la saga Rocky... 2016. François Dupeyron, 65 ans, cinéaste français réalisateur de La Chambre des officiers... 2015. Ronald Lévesque, 80 ans, journaliste-nouvelliste, à CJMT Chicoutimi, CHRS St-Jean, CJMS Montréal, CKVL Verdun, CHRC Québec, Télé-Capitale Canal 4 Québec, pour terminer sa carrière comme agent d’information à Revenu Québec... 2015. Robert Gagnon, 76 ans, propriétaire de l’Auberge Hatley et président du CA de l’ITHQ entre 1999 et 2011... 2014. Maria Franziska Von Trapp, 99 ans, la dernière survivante des Von Trapp... 2004. Paul Berval, 80 ans, artiste québécois aux multiples talents... 1993. Eddie Constantine, 75 ans, acteur et chanteur français... 1983. Tennessee Williams, 72 ans, écrivain, poète et auteur dramatique américain.