Ce cache-cernes à 5$ de E.L.F serait aussi bon qu'un produit à 35$

Si vous suivez quelques youtubeuses beauté du côté américain, vous avez sûrement vu passer un tout nouveau produit de la marque E.L.F qui fait absolument sensation pour sa qualité et son petit prix.

C’est qu’on est tous à l’affût des bons deals, et si on se fie aux commentaires positifs concernant ce nouveau cache-cernes de la marque de cosmétiques à bas prix, il répond à toutes les attentes et même encore plus.

via elfcosmetics.com

Camo Concealer 16 heures de E.L.F, 5 $, elfcosmetics.com

Le Camo Concealer de E.L.F est offert à seulement 5 $ et plusieurs youtubeuses beauté le comparent au Shape Tape de Tarte, un favori de nombreuse «beauty gurus».

via tarte.com

Tarte Shape Tape, 35 $, tarte.com

Les deux sont ultras couvrants, ne créent pas de plis sous les yeux et illuminent le dessous de l’œil. Leur grande différence? Leur prix, puisque le Shape Tape se détaille à 35 $ canadiens!

On aime aussi que la compagnie E.L.F ait lancé ce produit en incluant un large éventail de teintes convenant aux peaux très pâles à très foncées.

via elfcosmetics.com

L’engouement pour le produit est important, donc plusieurs teintes ne sont plus disponibles, mais gardez l’œil ouvert: la marque compte renflouer son inventaire très bientôt!

