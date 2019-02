Columbus: la bonne décision

Que pouvait faire Jarmo Kekalainen ?

Échanger Artemi Panarin ? Qu’aurait-il obtenu pour un joueur de location ?

Échanger Sergei Bobrovsky ? Qu’aurait-il obtenu pour un joueur de location ?

J’imagine que, lors de ses nombreuses discussions avec le président, John Davidson, on a remis tout en question. Mais un sujet revenait constamment : on va perdre Panarin. On va perdre Bobrovsky. Alors, pourquoi ne pas profiter de leur présence avec nous et y ajouter des patineurs talentueux ?

D’une part, on améliorera les chances d’aller très loin pendant les séries éliminatoires, et qui sait ? Il faudra battre des équipes comme Washington, Boston, Tampa Bay et Toronto. Alors...

D’autre part, on a vraiment une dette envers les amateurs qui ont fait preuve de patience jusqu’à maintenant.

Et avons-nous vraiment le choix ? Que restera-t-il de cette équipe pour la saison 2019-2020 sans Panarin et Bobrovsky ?

Les Blue Jackets jouent le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Mais, ils ont été clairvoyants dans leur réflexion. Ils ont acquis des patineurs qui pourraient profiter de leur passage à Columbus et décider d’y demeurer. Du moins on l’espère.

Qu’a-t-on à perdre ? Des choix de repêchage ? Mais c’est le risque qu’on doit courir.

Voilà que les Blue Jackets se retrouvent, à quelques heures de la date limite pour conclure des transactions, parmi les équipes de haut niveau. On ne savait toujours pas au moment d’écrire ces lignes si Panarin était toujours à Columbus.

Mais, si on l’échange, les Blue Jackets obtiendront sûrement un choix de premier tour ou encore un joueur de la Ligue nationale. Et ils auront Duchene et Dzingel. Et qui d’autres ?

Et le Canadien

Par ailleurs, que fera Marc Bergevin ? Doit-il chercher du renfort ? Dans la réalité, on s’interroge à savoir si l’équipe possède les effectifs pour s’engager dans un long

parcours lors des séries éliminatoires.

À première vue, il serait étonnant que Claude Julien et son groupe puissent balancer par-dessus bord toutes les prédictions.

Bergevin avait souligné, en septembre, qu’il désirait une formation possédant le caractère et le talent nécessaire pour obtenir un laissez-passer pour le tournoi printanier.

Le Canadien est près du but.

Sauf qu’à Toronto, samedi, il a compliqué les choses.

Revoyons la fin du calendrier des matchs. Il lui reste 20 matchs. Douze se dérouleront au New Jersey, à Detroit, à New York (les Rangers), à Los Angeles, à San Jose, à Anaheim, à New York (Islanders), à Philadelphie, en Caroline, à Columbus, à Winnipeg et à Washington. Au Centre Bell, les visiteurs seront Pittsburgh, Detroit, Chicago,

New York (Islanders), Buffalo, Floride,

Tampa Bay et Toronto.

Vingt matchs en 41 jours.

La dernière semaine de la saison, le Canadien recevra la visite du Lightning et des Maple Leafs et fera une visite à Washington entre les matchs à Montréal.

Ce calendrier devrait-il inviter Marc Bergevin à prendre des moyens pour améliorer une équipe qui jusqu’ici a surpris ?

Absolument.

Sans modifier son modèle d’affaires, ne doit-il pas profiter de la date limite pour améliorer une défensive qui possède des carences ?

On réalise de plus en plus que Shea Weber n’est plus le défenseur dominant qu’on avait épié pendant des années à Nashville. Doit-on rappeler que le flanc gauche de la défense a besoin d’une importante restructuration ?

S’il demeure sur ses positions, s’il adopte le statu quo, les chances de son équipe de participer au tournoi printanier seront toujours à considérer. Cependant, la marge d’erreur sera inexistante.

Boucher : une dure réalité

À Ottawa, on peut comprendre que la haute direction veut sauver des sous et entreprendre une reconstruction complète de l’organisation.

Cependant, quand on est propriétaire d’une équipe de hockey et qu’on veut la participation des consommateurs pour rendre l’aventure rentable, il faut démontrer du respect envers cette clientèle.

Or, Eugene Melnyk a perdu la confiance des amateurs, et on peut les comprendre.

Depuis le départ de Daniel Alfredsson, l’homme qui était l’ambassadeur de l’organisation, plus rien ne va. Le courant ne passe plus.

Pas de souci, clame Melnyk. À partir de 2020-21, on va avoir une équipe à plafond salarial. Mais, d’ici ce temps-là, sans la moindre garantie que toutes les pièces du casse-tête tomberont au bon endroit, qu’aura-t-on à offrir au public ?

Pierre Dorion et Guy Boucher ne sont pas les coupables. Ils doivent exécuter les ordres. Imaginez un entraîneur dans la position de Boucher, sans contrat pour l’an prochain.

On lui a confié le mandat de voir au développement des jeunes patineurs, mais, pendant ce long processus, on lui enlève des vétérans comme Duchene et Mark Stone. Pourquoi devrait-il payer le prix ? Ce qu’il désire, c’est qu’on lui accorde les moyens pour réussir.

Mais, on s’en va dans le sens inverse.