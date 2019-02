Gosselin réclame une enquête sur son parti

Les trois signataires insistent sur l’importance du respect des « plus hauts standards en matière d’éthique et d’intégrité », rappelant que leur engagement politique est intimement lié aux valeurs de « saine gestion des finances publiques et de transparence ».

Selon nos sources, il ne s’agirait pas de dépenses illégales, mais qui soulèvent des questions éthiques. Les élus de Québec 21 disent n’avoir plus le choix de « sensibiliser le vérificateur externe » du parti pour qu’il mène une enquête.

« On n’est vraiment pas à l’aise. On va vous en dire beaucoup plus demain [mercredi]. Il y aura une conférence de presse. C’est dommage parce que ça va tellement bien à l’hôtel de ville avec l’équipe qu’on a. On se serait bien passés de ça », s’est contenté de répondre le conseiller Patrick Paquet au bout du fil, en soirée, refusant d’en dire davantage.