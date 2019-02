La neige complique les déplacements à Québec

La semaine commence difficilement, pour les usagers de la route, alors que les conditions météorologiques compliquent la circulation.

Le Service de police de Québec (SPVQ) rapporte huit accidents, dont un faisant un blessé mineur, entre minuit et 6h30, ce lundi. Du côté de la Sûreté du Québec, on rapporte également quelques collisions, mais que des dommages matériels.Un usager a notamment perdu le contrôle de son véhicule sur l’autoroute Henri-IV, en direction sud, à la hauteur du boulevard Charest.

Les automobilistes devront redoubler de prudence toute la journée, alors qu’un avis de poudrerie est émis, par Environnement Canada, et que les précipitations se poursuivront encore ce matin.Des vents allant jusqu'à 70 ou 80 km/h sont prévus sur l'ouest et le centre de la province.

Québec, Lévis et les villes à proximité de celles-ci seront touchées par ces rafales et cette poudrerie.Ce cocktail météo peut réduire considérablement la visibilité par moments et rendant la chaussée glissante.

Pour l'heure, aucune commission scolaire a annoncé des fermetures d'école.

Depuis dimanche, c'est une trentaine de centimètres de neige qui se sont ajoutés à l'imposant tapis déjà présent au sol.

Plus de détails à venir...