Le Grand R, un domaine retiré et paisible

Retiré et privé, le site est vraiment paisible. Et nous ne sommes qu’à 10 kilomètres du village.

Deux bâtiments de style savoyard avec six condos chacun se dressent devant le lac Bouillon. À quelques pas, le bâtiment principal abrite un restaurant et un bistro, ainsi qu’une piscine intérieure et une salle d’entraînement.