Le NM Apollo éventré : Bérubé réclame l’achat immédiat d’un navire de relève

La coque du NM Apollo ayant été gravement perforée lors d'un accrochage à l'accostage, le chef péquiste par intérim, Pascal Bérubé, presse le ministre François Bonnardel d’intervenir afin d’accélérer l’achat d’un navire de relève.

Pour une énième fois, le service de traversier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout a été interrompu, lundi matin.

Un accrochage avec les infrastructures terrestres du quai de Godbout, survenu vers 11h, a laissé un trou béant sur la proue du NM Apollo.

Le vieux traversier datant de 1970, acheté le mois dernier afin de palier à l’absence prolongée du NM F.-A. Gauthier, devra donc subir lui aussi des travaux majeurs.

Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé. Une centaine de passagers se trouvaient à bord au moment de l’impact. Selon le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie, le choc aurait été « à peine perceptible ».

Il semble qu’aucune alarme n’ait retenti. Plusieurs ont donc cru que le traversier venait de heurter une glace, avant de constater l’ampleur de dégâts une fois le débarquement complété.

Il s’agissait de la première traversée effectuée par l’Apollo jusqu’au quai de Godbout, où la STQ venait de procéder à des travaux d’adaptation. L’Apollo était en service entre Matane et Baie-Comeau depuis le 14 février dernier seulement.

Le ministre muet

Le cabinet du ministre Bonnardel, qui refusait lundi les demandes d’entrevues, a référé notre Bureau parlementaire à la STQ.

Au moment d’écrire ces lignes, la société d’État en était toujours à évaluer l’ampleur des dommages sur l’Apollo. Une liaison aérienne sera offerte de mardi à vendredi entre Mont-Joli, Sept-Îles et Baie-Comeau. Le CTMA Voyageur, un navire cargo, devrait prendre le relais par la suite avec un service limité.

La STQ poursuit toujours ses démarches afin d’acheter un navire de relève usagé, plus récent et plus imposant que l’Apollo. Tel que rapporté précédemment dans nos pages, il s’agit du NM Sareemaa, un traversier norvégien identique à celui utilisé entre Terre-Neuve et Blanc-Sablon.

Or, selon ce qui a filtré jusqu’à maintenant, l’arrivée du Sareemaa, qui est toujours amarré à Hambourg, en Allemagne, pourrait attendre jusqu’à la fin juin. Le retour du NM F.-A. Gauthier, en cale sèche au chantier Davie depuis les Fêtes, est quant à lui espéré pour août prochain.

Le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, demande donc à ce que le ministre Bonnardel intervienne afin d’accélérer l’acquisition du Sareemaa. « Pourquoi attendre jusqu’en juin », a-t-il indiqué en entrevue avec Le Journal.

Le chef parlementaire du Parti québécois exige également qu’un programme d’indemnisation soit annoncé dès cette semaine par M. Bonnardel. « C’est devenu un enjeu national », considère M. Bérubé, qui rappelle « l’importance vitale » du service de traversier pour l’économie de sa région et de la Côte-Nord.