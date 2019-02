Le sang des femmes

Guerres, attentats, tueries : quand le sang de la haine coule, on en entend parler. Pourtant, il y a, depuis que le monde est monde, un sang qui coule naturellement. Un sang rouge vif, un sang féminin qui s’écoule en silence.

Je me souviens encore de la première fois. J’étais en vacances dans le Maine avec les deux personnes avec qui j’étais le plus à l’aise pour ce genre d’événement : ma mère et ma sœur. On avait fait une fête en plantant un tampon dans un Jo-Louis en guise de chandelle. J’ai même appelé mon père pour lui dire que sa fille était devenue une femme.

Depuis ce temps, 12 fois par année, j’ai mes règles et vous savez quoi ? J’en suis fière. Fière d’être capable de procréer, d’être femme, fière de ne pas avoir honte.

Cycle vicieux

Le documentaire Les règles de notre liberté (Netflix) présente un triste constat : dans le monde, des femmes sont forcées de cacher et de nier leurs menstruations.

En Inde, les femmes menstruées se voient refuser l’accès aux temples parce qu’elles sont considérées comme sales. Les serviettes hygiéniques sont trop chères et les adolescentes vont jusqu’à quitter l’école pour ne plus subir les moqueries occasionnées par le manque de ressources adaptées à leurs besoins.

Les menstruations deviennent alors un boulet qui les maintient au sol, même si les ailes de leur liberté sont déployées.

Et ici ? C’est aussi un sang tabou, un sang caché. Tellement, qu’il est représenté en bleu dans les publicités. Combien d’adolescentes pensent qu’elles sont malades la première fois qu’elles sont menstruées ? Combien de femmes inventent une raison pour s’absenter du travail quand leurs crampes sont trop intenses ? Combien de femmes sont fières d’être menstruées ? Pas assez.

Laissons les femmes de la planète établir les règles concernant leurs règles.

Parce qu’on devrait célébrer ce sang qui donne la vie.

►Madeleine Pilote-Côté est diplômée de l’École nationale de l’humour. Elle a remporté notre compétition « Les novices », visant à faire connaître à nos lecteurs de nouveaux chroniqueurs d’opinions.