Outremont redevient libérale

Les libéraux de Justin Trudeau ont repris leur château-fort d’Outremont aux mains des néo-démocrates, les conservateurs étaient assurés de garder le leur dans York-Simcoe, en Ontario, et le chef néo-démocrate Jagmeet Singh était en voie de confirmer son entrée au Parlement canadien, lundi soir.

«Félicitations à @RachelBendayan, qui rejoint le caucus libéral à titre de nouvelle députée d'#Outremont! #ÉquipeTrudeau #polcan», a lancé le Parti libéral du Canada sur Twitter, à 23 h 40, confirmant ainsi la victoire de sa candidate.

Mme Bendayan, avec plus de 43 % des voix après le comptage de 110 bureaux de vote sur 170 vers 23 h, remportait donc la circonscription qui avait été ravie à son parti par Thomas Mulcair lors d’une partielle en 2007. Le comté avait été laissé vacant lors du départ de M. Mulcair l’an dernier après avoir été l’objet d’un vote de non-confiance des délégués de son parti et en avoir quitté la direction deux ans plus tôt.

La candidate néo-démocrate dans Outremont, Julia Sanchez, est arrivée deuxième derrière Mme Bendayan avec près de 26 % des votes, toujours selon les résultats partiels de fin de soirée.

Le Bloc québécois, qui avait aussi un candidat dans Outremont, Michel Duchesne, pouvait compter sur environ 9 % du vote en fin de soirée.

Surprise dans ce comté, le candidat du Parti vert, Daniel Green, a réussi à décrocher la troisième position avec plus de 13 % du suffrage.

Jagmeet en bonne posture

Dans Burnaby-Sud, Élections Canada, après le comptage de 70 bureaux de vote sur 196, tard lundi soir, donnait plus de 38 % des voix à Jagmeet Singh, largement en avance sur son plus proche rival, le libéral Richard T. Lee, qui était crédité d’un peu plus de 26 % du vote.

Cette élection partielle est décisive pour le chef néo-démocrate qui a été notamment critiqué pour ne pas avoir de siège au Parlement pour diriger ses troupes. Avec une victoire en vue lundi soir, il se dirigeait vers un siège à la Chambre des communes.

Dans York-Simcoe, une circonscription située au nord de Toronto, le conservateur Scot Davidson avait récolté plus de 51 % du vote, assurant de garder la circonscription dans le giron conservateur. Ce château-fort conservateur était devenu vacant avec le départ de l’ancien ministre Peter Van Loan en septembre dernier.

«Merci à tous ceux qui ont appuyé Scot, le nouveau député de York-Simcoe», s'est réjoui l'équipe du conservateur sur sa page Facebook de campagne.

Le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier avait des candidats dans chacune des trois circonscriptions où des partielles ont eu lieu lundi. En fin de soirée, sa candidate dans Burnaby-Sud, Laura-Lynn Thompson, détenait plus de 11 % du vote, mais dans Outremont et dans York-Simcoe, le parti récoltait moins de 2 % des voix.