Passe-Partout ravit toute la famille

Comme plusieurs foyers québécois, les Bouchard-Pelletier-Legros ont regardé la première du nouveau Passe-Partout en famille lundi. Le Journal a assisté au visionnement au terme duquel deux générations de téléspectateurs semblaient comblées.

Âgée de 36 ans, Marie-Luce Pelletier-Legros a grandi à Rimouski en écoutant la série originale avec Marie Eykel, Jacques L’Heureux et Claire Pimparé à Radio-Québec. Aujourd’hui mère de trois garçons à Montréal, elle souhaite les initier au phénomène en regardant le remake de Télé-Québec. Elle perd toutefois un joueur en début de soirée. Trop vieux pour être qualifié de « poussinot », son aîné (Félix, 9 ans) préfère passer son tour et profiter d’une demi-heure de temps de tablette.

« J’ai voulu leur faire regarder [la série originale], mais l’action était tellement lente qu’ils décrochaient tout de suite, nous confie Marie-Luce Pelletier-Legros avant de prendre place au salon. Mes enfants sont nés avec un iPad dans les mains. Faut que ça aille vite ! »

Cette professionnelle en communications paraît confiante et croit qu’Henri, 5 ans, et Charlie, 8 ans, adopteront finalement ses héros d’enfance.

« Je suis plus énervée qu’eux autres ! » s’exclame-t-elle en attendant le générique d’ouverture.

Photo Martin Alarie

Savoureuse nostalgie

18 h. La chanson-thème se fait entendre. « Je suis nostalgique à fond ! lance Marie-Luce Pelletier-Legros en voyant apparaître les premiers morceaux de casse-tête. J’ai quasiment les larmes aux yeux ! »

Précisons que Marie-Luce Pelletier-Legros n’est pas n’importe quelle fan de Passe-Partout. À 10 ans, elle forçait sa jeune sœur et son jeune frère à regarder les épisodes avec Passe-Midi, Tintinabulle et compagnie pour pouvoir les accompagner sans cultiver de sentiment de culpabilité.

Connaissant les répliques d’origine par cœur, elle relève les moindres changements durant l’émission : Cannelle est dorénavant frisée, Perlin n’a plus de moustache, Zig Zag cherche ses copains et non plus ses parents, etc.

« Télé-Québec a fait ses devoirs, observe-t-elle. C’est plus rythmé qu’avant. Ils ont insufflé du dynamisme. Les décors sont beaux. C’est plein de couleurs ! Ils ont bien adapté le format à 2019. »

« Maman, arrête de parler ! »

La magie Passe-Partout opère-t-elle auprès des enfants ? Complètement. C’est du moins ce qu’on constate en observant Henri. Durant 22 minutes, le petit homme en pyjama demeure scotché devant l’écran. Particulièrement captif lors des scènes impliquant les marionnettes, il affiche un grand sourire en voyant Passe-Montagne faire semblant de conduire une voiture électrique entre 3 cônes oranges. Il répond même à Passe-Partout quand elle s’adresse directement au public en fin de programme.

Et quand sa mère partage ses impressions à haute voix durant un sketch, il s’écrie : « Maman, arrête de parler ! »

Photo Martin Alarie

Même Charlie semble avoir apprécié.

Le seul bémol vient de Félix, qui avoue avoir délaissé sa tablette à quelques reprises pour jeter un œil au rendez-vous télévisuel. « Je n’ai pas aimé les marionnettes. On dirait des humains robotiques. »

Le courant passe

Concernant les interprètes des personnages de Passe-Partout (Élodie Grenier), Passe-Carreau (Gabrielle Fontaine) et Passe-Montagne (Jean-François Pronovost), c’est l’unanimité : le courant passe.

« Ils sont super bien “castés”, estime Marie-Luce Pelletier-Legros. Ils dégagent une bonne vibe. »

La famille continuera-t-elle d’être fidèle au poste au cours des prochains jours ? Certainement, nous répond-on.

► Télé-Québec diffuse Passe-Partout les lundis, mardis et mercredis à 18 h. On peut visionner les trois premiers épisodes au coucou.telequebec.tv