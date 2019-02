QUB radio remporte trois prix aux Canadian Podcast Awards

Trois séries balados de QUB radio se sont distinguées au Canadian Podcast Awards (CPA) à Toronto, le weekend dernier. En effet, Pèse sur start, Question de feeling par Disque dur et Synthèses ont été récompensés aux CPA, un concours qui récompense le meilleur de l’industrie canadienne de la baladiffusion.

« Force est de constater que la baladiffusion a le vent dans les voiles, s’est réjouit Jean-Nicolas Gagné, directeur général de QUB radio, la radio numérique de Québecor. Nos nombreuses séries balado originales répondent à une demande tant au chapitre de la variété que de la qualité de contenus francophones. Cette récompense de l’industrie nous réjouit et nous encourage à continuer d’offrir du contenu de qualité. »

La série Pèse sur start, un projet de Kazzie Charbonneau, Christine Lemus, André Péloquin et Philippe Séguin a triomphé dans la catégorie Jeux et loisirs (Games & Hobbies Series).

Pilotée par Elise Jetté, Philippe Melbourne Dufour, André Péloquin, Stéphane Plante et Frederic Poirier, la série Question de feeling par Disque dur s’est illustrée dans la catégorie Musique (Music Series).

Finalement, la série Synthèses a remporté le prix Musique et paroles originales (Original Music and Lyrics for a Series) dont le compositeur est Francis Faubert, en collaboration avec Julien Morissette et Steven Boivin.

Un quatrième balado de QUB radio, la série En 5 minutes était aussi en nomination dans la catégorie Science et médecine (Science and Medecine Series).

Lancée le 15 octobre dernier, QUB radio propose la radio en direct sur le web ainsi qu’une grande variété de séries de baladodiffusion allant de l’humour, à la musique, aux jeux vidéo, en passant par la vulgarisation scientifique, le sport, les voitures, les enquêtes criminelles et les récits de vie.