Région de Québec : 2,3 % des automobilistes mettent une heure et plus à se rendre au travail

Une infime proportion d’automobilistes de la région de Québec, soit 2,3 %, disent passer plus d’une heure dans leur véhicule à chaque jour pour se rendre au travail, révèle le plus récent recensement de Statistique Canada en 2016.

L’organisme a diffusé, lundi, les résultats d’une étude détaillée intitulée «Les trajets de longue durée pour se rendre au travail», laquelle se base sur les réponses de 12,6 millions de Canadiens qui ont déclaré faire la navette en automobile pour se rendre au boulot.

La région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, qui inclut aussi la Rive-Sud, se classe au 29e rang des 35 grandes régions du pays à ce chapitre, ex aequo avec Winnipeg et Saskatoon.

Le phénomène du temps de parcours de plus de 60 minutes, qui est souvent intimement lié à la congestion routière, touche nettement plus de Montréalais (7,2 %). Les agglomérations d’Ottawa-Gatineau (4 %), de Trois-Rivières (4 %) et de Sherbrooke (2,8 %) devancent également la RMR de Québec. Seule la région de Saguenay (2,1 %), dans les grandes RMR de la Belle Province, arrive derrière Québec.

Les statistiques dévoilées lundi risquent d’alimenter les discussions au sujet de la construction d’un éventuel troisième lien interrives entre Québec et Lévis, dont le chantier doit débuter avant la fin du mandat actuel du gouvernement Legault. À l'Assemblée nationale, Québec Solidaire s'oppose fermement à ce projet, estimant qu'il n'est pertinent et qu’il faut d’abord privilégier d’autres avenues pour lutter contre la congestion routière.

À l’échelle canadienne, c’est la région de Barrie en Ontario (18 %) qui remporte la palme du plus grand nombre de navetteurs effectuant un trajet quotidien «de longue durée». La région d’Oshawa suit de près (17,3 %) alors qu’on observe une proportion de 11,1 % à Toronto.

Les régions qui dominent ce classement sont, dans l’ordre, Windsor (1,3 %), Regina (1,4 %) et Moncton (1,9 %).

«Les trajets de longue durée en automobile ont en outre un coût pour la société, puisque les déplacements en automobile ont des conséquences sur l'environnement. À l'échelle de la collectivité, ils peuvent causer de la congestion routière qui accroît les coûts relatifs aux infrastructures et réduit la productivité globale», peut-on lire dans le document de Statistique Canada.

Plus de détails à venir...