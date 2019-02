Séries midget AAA : place aux choses sérieuses pour les Chevaliers et le Blizzard

Les projecteurs braqués sur eux après avoir connu la meilleure saison dans l’histoire du hockey midget AAA, les Chevaliers de Lévis entament leur parcours éliminatoire mardi soir à l’Aquaréna de Charny qui, espèrent-ils, les conduira jusqu’au championnat canadien de la Coupe Telus à la fin avril.

Défaite seulement à une surprise en 42 sorties, la troupe de Mathieu Turcotte se frottera aux Riverains du Collège Charles-Lemoyne (14es : 11-28-3) dans une confrontation au meilleur de cinq rencontres. Les trois premières rondes seront d’ailleurs disputées selon ce format avant la présentation d’une finale quatre de sept.

La coupe et rien d’autre

Les Chevaliers tenteront de réussir là où leurs prédécesseurs dans le livre des records ont échoué en ne remportant pas le titre éliminatoire après avoir signé le meilleur début de saison ou la meilleure campagne. S’ils y arrivent, ils obtiendront leur laissez-passer pour le tournoi national prévu à Thunder Bay du 22 au 28 avril.

«On sait qu’à l’extérieur de la chambre, il y aura beaucoup de pression sur nous, a reconnu l’entraîneur-chef, fébrile de passer aux choses sérieuses après une pause de deux semaines. On sait qu’aucune équipe n’a remporté autant de matchs que nous (séquences de victoires ou nombre total) de victoires et a ensuite remporté le championnat. Les joueurs le savent, mais on veut se concentrer sur notre façon de jouer et laisser de côté l’attention médiatique.»

Turcotte refuse de voir le premier tour comme une balade dans le parc. «On respecte notre adversaire et je pense qu’on l’a fait toute l’année, sinon, on aurait échappé plus qu’un match. Le Collège Charles-Lemoyne a deux très bons gardiens qui peuvent voler des matchs. Ils ont d’excellents attaquants. Si tu t’endors pendant quelques minutes, ils peuvent marquer des buts.»

Le Blizzard prêt

Chez le Blizzard du Séminaire Saint-François, le pilote Frédéric Parent s’attend à un duel serré face aux Grenadiers de Châteauguay qu’ils affronteront pour la troisième fois en autant d’années en séries. Le club basé à Saint-Augustin a fini sixième au classement général (24-17-1).

«Nos vingt joueurs sont en santé, c’est un gros plus par rapport aux années passées alors qu’on entrait toujours avec un ou deux défenseurs maganés, a-t-il confié. On a eu beaucoup de temps pour se préparer et j’ai bien aimé ça. Il faut partir fort.»

Châteauguay compte dans ses rangs l’auteur du but qui a procuré une première médaille d’or en 32 ans au Québec en hockey masculin aux Jeux du Canada, Zachary l’Heureux.