The Australian Pink Floyd Show au Centre Vidéotron

The Australian Pink Floyd Show s’arrêtera au Centre Vidéotron, le 12 octobre, à l’occasion de sa tournée All That You Love.

Les 10 musiciens de la formation qui reprend la musique de Pink Floyd depuis 30 ans interpréteront les chansons marquantes du groupe britannique et les favorites des fans.

Le Australian Pink Floyd Show promet une expérience mémorable avec des technologies de pointe, des effets d’éclairage, des animations vidéo et autres effets spéciaux.

Les billets sont en vente à partir de vendredi sur gestev.com, sur ticketmaster.ca et au 1-855-790-1245.

Les membres de Première Place auront accès à une prévente le jeudi 28 février entre 10h et 22h. Les abonnés de saison des Remparts de Québec et de l’infolettre du Centre Vidéotron pourront bénéficier d’un privilège d’achat, le 28 février, entre 14h et 22h.

Le prix des billets varie entre 69,25 $ et 92$.