Trois prix à l’équipe féminine du Rouge et Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval a remporté trois des six prix majeurs du circuit de basketball féminin, dévoilés lundi.

La garde Sarah-Jane Marois a mis la main sur le titre de joueuse par excellence. Gagnante du même honneur en 2017, Jane Gagné a aussi été considérée dans le vote des entraîneurs.

Transfert des Longhorns de l’Université du Texas, Khaléann Caron-Goudreau a été à la hauteur des attentes et a comblé une lacune importante dans le jeu du Rouge et Or avec ses 6 pi 3 po. L’ailière a remporté le titre de joueuse défensive par excellence.

« Khaléann a récupéré beaucoup de rebonds et bloqué plusieurs tirs en plus de surveiller la plus grande joueuse de l’adversaire, a souligné l’entraîneur-chef Guillaume Giroux. Elle travaille extrêmement fort. Quant à Sarah, elle a été constante toute la saison. »

Entraîneur de l’année

Giroux a reçu le titre d’entraîneur de l’année pour une deuxième fois au cours des trois dernières années. Le Rouge et Or a présenté une fiche de 15 gains et un revers, s’inclinant lors du dernier match de la saison par un point face aux Martletts de McGill. Laval a trôné au premier rang au pays pendant toute la saison.

Produit des Dynamiques de Sainte-Foy, Myriam Leclerc, des Stingers de Concordia, a été sacrée recrue par excellence en plus de se retrouver dans la première équipe d’étoiles qui compte trois filles de Laval, soit Marois, Caron-Goudreau et Gagné qui mérite cet honneur pour une troisième fois au cours de sa carrière.

Séries éliminatoires

Dans un match sans lendemain, le Rouge et Or accueillera les Citadins de l’UQAM (3-13), mercredi, en demi-finale. Dans l’éventualité d’une victoire, la finale sera disputée, samedi, toujours au PEPS. « Avec un enjeu plus grand, on va avoir droit à du jeu plus physique et plus serré, prévoit Giroux. On va avoir besoin d’un plus grand engagement physique des filles. Il y aura moins d’espace et il faudra se battre pour chaque possession. On l’a vu par le passé, le talent ne suffit pas pour gagner dans les séries. On devra absolument sortir de notre zone de confort. »

Giroux estime que la défaite de samedi dernier à McGill est une bonne chose. « Les filles ont pu vivre le style des séries avant que ça commence, se réjouit-il. J’ai adoré leur réaction, dimanche, à l’entraînement. Leur état d’esprit était bon. Nous avons encore un groupe très confiant. Ce n’était pas une obsession de terminer avec une saison parfaite. »

« On veut gagner le championnat provincial, mais il n’y a pas la pression de se qualifier pour le national puisqu’on répond déjà à trois des quatre critères, poursuit Giroux. On veut gagner pour avoir le meilleur classement possible au championnat canadien. »

Le Rouge et Or n’a pas gagné le championnat provincial depuis 2011. Les Martlets ont remporté le titre au cours des huit dernières années.