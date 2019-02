Un 60e qui restera dans les mémoires

« Le 60e est là par rapport au 50e. On s’était donné une dizaine de projets en tête au début et finalement on a décidé d’y aller avec quatre ou cinq. Comme chaque année, on voulait s’assurer que ce qu’on allait faire, on ne le ferait pas à moitié. Je pense que c’est mission accomplie », a mentionné Dom, notant toutefois la météo comme un aspect négatif de cette dernière édition.

« Même plus de 40 ans après le film Slap Shot, ils sont encore mythiques. Le film dure dans le temps et on voulait que leur présence soit un clin d’œil de la longévité autant du film que du Tournoi pee-wee. »

Parmi les autres activités, il y a évidemment eu la présence d’autres grands noms du monde du hockey, les Guy Lafleur, Raymond Bourque, Marcel Dionne et Vincent Lecavalier, l’installation d’une partie du Temple de la renommée pendant quatre jours dans l’amphithéâtre de Québec et le feu d’artifice présenté à l’extérieur lors du dernier samedi de compétition.

D’AUTRES GROS NOMS À PRÉVOIR

Patrick Dom a apprécié la réponse du public à la venue de plusieurs personnalités du monde du hockey lors du 60e et il n’est pas dit que ça ne deviendra pas une tradition.

Les amateurs ont été nombreux à faire la file pour rencontrer les Guy Lafleur, Raymond Bourque, Marcel Dionne ou les frères Hanson. Certains n’ont même pas été en mesure de rencontrer leurs idoles en raison de la longueur de la file d’attente.

« On va se servir de choses qu’on a faites lors du 60e. Les signatures d’autographes en sont un exemple concret. Les gens aiment ça. Est-ce que ça se pourrait que l’an prochain on en accueille d’autres durant les deux samedis du tournoi ? Comme j’ai dit, on a appris de ce qu’on a fait lors du 60e et on n’aura pas besoin d’attendre le 65e pour le refaire », a mentionné Dom.

UNE ÉTUDE D’IMPACT À VENIR

Le Tournoi pee-wee a demandé à une firme externe de réaliser une étude d’impact économique cette année. Les résultats seront dévoilés plus tard, mais Patrick Dom s’attend à ce que l’événement ait généré environ 15 M$ en retombées économiques.

« On va arrêter de dire qu’on est un tournoi de hockey. Le Tournoi pee-wee est devenu un événement pour la ville de Québec. Il se dépense de l’argent au pied carré durant les 12 jours de compétition, que ce soit dans la ville en général, sur les pentes de ski, dans les centres d’achats ou dans les restaurants. Ça n’a aucun sens. »

LES GANTS DE GRETZKY

Patrick Dom ne ferme toujours pas la porte à se porter acquéreur des gants blancs que Wayne Gretzky a portés lors du Tournoi pee-wee de 1974. Ces derniers sont toujours mis à l’enchère sur le site Classicauctions.net et le seront jusqu’à mardi soir, 21 h. mardi, en fin de journée, la mise la plus haute se situait autour de 4600 $ US. En matinée, Dom ne voulait pas trop s’avancer sur cette possibilité.