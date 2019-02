«Un réveil pour tout le monde» –Jonathan Drouin

Le Canadien n’a gagné que deux de ses huit derniers matchs (2-5-1). Pour Jonathan Drouin, il n’y a pas encore lieu de s’inquiéter, mais il faut que l’équipe se ressaisisse rapidement.

« On ne doute pas, mais c’est un réveil pour tout le monde. À cette période de l’année, on reste dans une bonne position. Mais tu ne peux pas perdre trop de matchs. Que tu joues contre New Jersey ou Tampa Bay, tu dois gagner. Il faut se regrouper et continuer à travailler. On est encore dans une bonne position, ce n’est pas le temps de tout laisser tomber. On doit mettre nos bottes de travail. »

– Jonathan Drouin

Max Domi n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage pour la première fois en cinq matchs. Après la rencontre, le numéro 13 n’était pas trop de bonne humeur.

« Il faut être meilleurs, c’est aussi simple que ça. Il faut trouver une façon de marquer des buts à armes égales et aussi en avantage numérique [0 en 4 ce soir]. En avantage numérique, on sait ce qu’on doit faire. Il faut tirer plus, se diriger davantage vers la zone payante et nuire au gardien adverse. Nous ne l’avons pas fait. Nous savons que nous avons une équipe pour accéder aux séries éliminatoires. Il faut se regrouper et oublier ce qui est arrivé ce soir [hier]. »

– Max Domi

Jordie Benn n’a pas eu peur de changer d’adresse malgré son statut de joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Le défenseur aurait toutefois aimé un meilleur effort des siens après le vote de confiance de son DG.

« C’est de notre faute ce soir [hier]. La direction de l’équipe nous a fait confiance en ne bougeant pratiquement pas à la date limite des échanges. Ils n’ont pas échangé de gros morceaux. Ils croient en nous. C’était un mauvais match, mais il faut maintenant l’oublier. »

– Jordie Benn