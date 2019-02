Une pharma québécoise méconnue vendue pour 1,7 milliard $

Une entreprise montréalaise méconnue vient d’être vendue pour 1,7 milliard $ à un géant pharmaceutique français, Ipsen.

Clementia Pharmaceuticals, fondée en 2010 par l’entrepreneure Clarissa Desjardins, se spécialise dans les traitements pour les maladies rares, plus spécifiquement la fibrodysplasie ossifiante progressive, qui touche 9000 personnes dans le monde.

Ipsen versera 25 $ US pour chacune des 37,8 millions d’actions de Clementia au coût de près de 1 milliard $ US, ce à quoi s’ajouteront des «certificats de valeur garanti» pour un montant total pouvant aller jusqu’à 1,31 milliard $ US (1,7 milliard $ CA).

Sur le Nasdaq, l’action de Clementia bondit de 74 % lundi pour s’échanger à 26 $ US.

La plupart des actionnaires de Clementia sont américains, mais la Banque de développement du Canada et le Fonds de solidarité FTQ ont investi dans l’entreprise.