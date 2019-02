Vous allez vous sentir vieux en voyant cette photo des enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt

Angelina Jolie a posé avec ses enfants sur le tapis rouge lors de la première de Serendipity au MoMa et le cliché familial en a fait réagir plus d'un.

C'est que les six enfants de l'actrice semblent avoir poussé d'un coup et nous ont fait rapidement sentir vieux.

Pas de doute, Shiloh Jolie-Pitt, 12, Zahara Jolie-Pitt, 14, Pax Jolie-Pitt, 15, et Maddox Jolie-Pitt, 17, ont beaucoup changé!

AFP

Pendant qu'Angelina Jolie passe du temps en famille, Brad Pitt, lui, se serait rapproché de son ancienne flamme, Jennifer Anniston. Il était présent lors du cinquantième anniversaire de l'actrice le 9 février dernier.

«Jen et Brad sont en contact depuis un moment maintenant. Jennifer a déclaré que Brad était vraiment là pour elle suite à sa séparation de Justin (Theroux). Elle a dit à ses amis qu’il avait plusieurs fois été son roc», a déclaré une source au magazine britannique Closer. «Brad la connaît bien et sait quoi lui dire pour qu’elle se sente mieux. Ils entretenaient d’excellentes relations en tant que mari et femme et ça reste fort en tant qu’amis.»