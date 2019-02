À quand un troisième uniforme pour le CH?

Le Canadien de Montréal constitue l’une des seules équipes de la Ligue nationale de hockey à ne pas avoir adopté un troisième maillot officiel et rien ne porte à croire que cela changera bientôt.

C’est ce que le propriétaire et président du CH, Geoff Molson, a indiqué dans une capsule publiée sur le compte Twitter du club, mardi.

«Ce serait une belle initiative un jour, mais ce n’est pas dans les plans pour l’instant, a-t-il répondu à un internaute. C’est une question que l’on se pose chaque année, à savoir si on veut concevoir un troisième chandail. On vient juste de célébrer notre centenaire [en 2009] et nous avons introduit beaucoup de chandails de notre histoire.»

L’organisation n’a pas lancé de nouveau tricot depuis le Match du centenaire contre les Sénateurs d’Ottawa, en décembre 2017. Il avait aussi endossé un chandail spécial à la Classique hivernale de 2016 contre les Bruins de Boston au Gillette Stadium.

Le gardien Carey Price devait enfiler un chandail conçu pour le match des étoiles, le mois dernier, mais il a finalement décidé de déclarer forfait.

Le CH n’a donc eu aucun représentant au tournoi pour la première fois depuis le début des années 2000.

Au moins 17 équipes ont adopté un chandail alternatif en 2018-2019 et la quasi-totalité des formations arbore désormais un minimum de trois uniformes par saison.