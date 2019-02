VAILLANCOURT, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 février 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Jean-Guy Vaillancourt, fils de feu M. Léopold Vaillancourt et de feu dame Simone Gagnon. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil son frère, ses sœurs et ses beaux-frères: Réal, Louisette (Yvan Hébert), Pauline (feu Fernand Carpentier), feu Alain (feu Ginette Beaumont), feu Ginette, Maryel, feu Monic (Armand Letarte), France (Camil Blouin), Gisèle, sa famille d'accueil Martin Gagnon et Noélaine Simard ainsi que plusieurs neveux, nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St- Augustin, 2135 rue de la Terrasse Cadieux, local R101-C, Québec (Qc), G1C 1Z2, par téléphone au 418 667-3910.