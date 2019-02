MORAND, Jean-Marie



À la Résidence Aviva, le 22 février 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Morand, fils de feu Jeannette Sigmen et de feu Rodolphe Morand. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule jeudi 28 février 2019, de 18h à 21h.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Noëlle (Charles Pomerleau); sa petite-fille Gabrielle; sa conjointe Nicole Plante et les enfants de cette dernière: Frédérique et Janick; ses frères et ses sœurs: Clément, Marthe, Léon (Claire Carpentier), Pierrette, Rollande, Claudette, Réal (Charles Savoie), Raymond et Carmen (Michael DiPenta); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Aviva, particulièrement au docteur Paule Boisvert, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone: 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.