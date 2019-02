Des voix de grande qualité, une sonorisation parfaite et des chansons immortelles, dont quelques nouveaux titres fort intéressants, Alan Parsons a fait disparaître, durant quelques heures, les énormes bancs de neige et l’horrible hiver intense qui nous afflige.

Le musicien et réalisateur britannique était de retour à la Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec. Trois ans et demi après sa dernière visite au Festival d’été de Québec.

Alan Parsons et ses sept musiciens ont offert une prestation de très haut niveau avec un mélange équilibré de rock, de sonorités progressives et de pop ultra bien faite. Les hits et grandes chansons de son répertoire étaient au programme. Il a aussi profité de l’occasion pour dévoiler quelques pièces de son nouvel album studio, son premier en 15 ans, qui sortira le 26 avril.

Miracle, As Lights Fall et l’excellente One Note Symphony qui a ouvert le spectacle rappelaient la belle époque du Alan Parsons Project. Des pièces qu’on a déjà hâte d’entendre à nouveau.

Sublime Lucifer

P.J. Olsson a encore fait mouche avec une voix puissante, juste et sublime, comme il l’a démontré avec Damned If I Do, Time, Old and Wise et une superbe interprétation de Don’t Let it Show, avec des sonorités d’orgue d’église produites par le claviériste Tom Brooks et une cadence infernale pour la finale de cette chanson.

Le chanteur-saxophoniste Todd Cooper tire lui aussi son épingle du jeu. Les deux chanteurs principaux sont très bien appuyés, vocalement, par les six autres membres de la formation.

Le groupe a interprété quelques titres qu’on n’avait pas encore entendus à Québec avec un sublime Lucifer, qui a soulevé le public, Standing on Higher Ground de l’album Gaudi et Can’t Take it With You, du disque Pyramid, en hommage au chanteur Dean Ford, décédé en décembre dernier.

Alan Parsons et ses musiciens ont décoché, coup sur coup, dans le dernier droit, les Prime Time, Sirius, Eye in the Sky, (The System of) Dr. Tarr and Professor Fether, du mythique album Tales of Mystery and Imagination et Games People Play.